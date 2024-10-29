原标题：南宁高新区： 做好招才引智大文章

图为工人在南宁高新区电子信息企业内忙碌。受访单位供图

“前不久，又一批创新创业人才入住南宁高新区人才公寓。南宁高新区人才培育工作不断取得新突破。”10月25日，南宁高新区管委会有关负责人在接受记者采访时表示。

近年来，南宁高新区贯彻“人才强区”战略，把招才引智作为创新发展的“动力源”，在聚集人才上做文章，在服务人才上出实招，通过搭建服务平台、提升服务保障等，解决人才“引进难、留用难”等问题，进一步推动人才集聚、智力回归、技术回流。

为构建“云端”人才服务体系，南宁高新区于2021年建成双创服务云平台，通过链接自治区、南宁市及高新区本级的20项人才公共服务，进一步提升人才服务效能。平台运营以来，累计发布相关惠企政策2100余条。同时，高新区进一步强化了平台的人才招聘和培训服务功能，组织120家云平台企业在平台发布招聘岗位超过1000个；线上集成第三方培训机构11家，培训青年人才超3000人次。此外，2023年，高新区通过打造助企直播平台，助力100余家企业成功招聘人才约500名。

为打造人才储备供应链，南宁高新区实施“卓越工程师”培养提升计划，2021年以来，依托南宁高新区工程系列中、初级职称评审会，培养工程师和助理工程师562名。高新区拓展校企合作的深度与广度，积极推动创新主体、企业平台与高校在人才培养方面加强合作，鼓励广西皇氏乳业有限公司等一批优质企业及科研平台与高校对接合作。同时，高新区实施产业人才“专项培训+精准培养”行动，2021年以来面向园区企业开展职业技能培训等，培养产业人才9158人。

此外，南宁高新区制定《高新区党工委班子成员一对一联系服务高层次人才工作方案》，组建党工委领导亲自挂帅的人才服务队伍，近年来跟踪服务重点企业196家，服务人才210人次；创新“人才帮扶+”服务模式，为人才和企业协调解决人才项目申报、人才落户、子女入学、场地免租等问题570多个；通过集中建设、政府购买或租赁等方式建成人才公寓、青年公寓等各类保障住房4680多套，惠及各类创新创业人才5000多人；推行“24小时审批快办”服务改革等一系列举措，为高新区创新创业人才提供开办企业等假日无差别审批服务和行政许可“视频勘验”服务。

（黄 玲 陆玉萍 记者 刘 昊）

(责编：郝孟佳、李依环)