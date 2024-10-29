罗容海

原标题：【光明时评】以高质量技工教育建强产业工人队伍

日前，《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》发布，明确“产业工人综合素质明显提升，大国工匠、高技能人才不断涌现，知识型技能型创新型产业工人队伍不断壮大”等改革主要目标，并从8个方面作出具体部署，推动产业工人队伍建设改革走深走实。党的二十届三中全会提出，“着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才”“建设一流产业技术工人队伍”，此次文件的出台系落实党的二十届三中全会相关部署的务实之举。

产业技术工人是联结技术创新与生产实践的核心要素，是推动经济社会高质量发展、实现制造强国目标的关键所在。党的十八大以来，我国产业技术工人队伍建设取得了显著成就。截至2022年底，全国技能人才总量已超过2亿人，占就业人员的26%，是社会价值的主要创造者，其中高技能人才超过6000万人，占技能人才的比例约为30%，为我国应对新一轮产业革命、发展新质生产力提供了强大的人才基础。

从世界经济发展大势来看，哪个国家拥有更多的技能人才，尤其是高技能人才，就能在经济发展上引领潮流、掌握主动。目前我国的高技能人才比例，与发达国家相比仍存在一定差距。面对新质生产力加快形成、新兴产业不断壮大、未来产业布局迫在眉睫的新形势，党的二十届三中全会对完善职业教育体系、健全职业技能培训制度、加强技能人才培养等相关任务作出重要安排，意义重大。

加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系，健全终身职业技能培训制度，除了深化改革、办好现有的中职、高职院校外，办好技工院校也是不可或缺、事半功倍的有效路径。事实上，技工院校撑起了我国职业教育的“半边天”。据统计，全国近2500所技工院校20多年来累计培养了近3000万名高素质技术技能人才，各行各业的高技能领军人才中，大约40%有技工院校学习背景和经历。技工院校，正在成为大国工匠和高技能人才的摇篮。

技工教育的就业指向性最为明确，学习一门课程就是掌握一项技能，学完一个专业基本上可以胜任一个岗位。由于技工院校清晰的办学定位，技工教育密切贴近生产一线，许多技工院校就业率常年保持在97%以上，招生即招工、进校即入企，学生还没毕业就已被预定是许多技工院校的常态。在就业问题得到基本保障之后，技工教育也必然与时俱进走向高质量发展道路。

首先是应对新一轮产业革命，结合产业升级趋势和社会急需紧缺，动态调整和优化专业设置，围绕数字经济、先进制造业等产业发展需要培养人才。其次是持续创新体制机制，组建一批技工教育联盟集团，完善技工院校高技能人才培养体系和评价激励机制，遴选建设一批优质技工院校和优质专业，推进技工教育高质量特色发展。当然，最重要的还是大力加强校企合作，这不仅是技工教育的立身之本，也是技工教育转型升级、迈向高质量发展的关键依靠。要着眼于健全终身职业技能培训制度，实施企业新型学徒培养计划，支持企业尤其是大型企业等各方面力量举办技工教育，组建多层次校企合作联盟网络。

技能是强国之基、立业之本，一流产业技术工人队伍是社会经济高质量发展的重要标志之一。从制造大国向制造强国迈进的新征程上，与时俱进深化技工院校改革，不拘一格大力发展技工教育，培养大批高技能人才，坚定不移把制造业和实体经济做强做优做大，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的前景必将更加光明。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员、教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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