原标题：产教融合培养应用型人才

在南岳衡山的山林之间，一架无人机正在一个小型山洞里“探路”，湖南交通工程学院2022级软件工程专业学生杨锦成手持遥控器，聚精会神盯着屏幕。“依靠我们自己设计的算法，可以让无人机实现地形探测、搬运物资等功能，目前我们已经与当地救援中队展开合作，未来会将无人机投入消防救援工作中。”杨锦成说。

近年来，湖南交通工程学院紧紧围绕应用型人才培养目标，促进实习实训与教学、科研、“双创”、产学合作的有机融合，依托校内各创新教育基地，形成实践、竞赛、创新、创业层层递进的全链条人才培养体系。

能够翻跟头、跳舞的机械狗，可以钻入土中探测的机械蛇……走进湖南交通工程学院实训大楼机器人工作室，学生亲手制作的机器人设备一字排开。2021级电子信息工程专业学生段胜拿着打印出来的分析数据，正对机器人的动作进行微调。

“我们开发的‘救援勘测仿生机械蛇’是一款用于救援勘测的仿生运动机械装置，借助灵活多变的运动形态，可以在地势复杂、道路泥泞、环境恶劣、空间狭窄环境下协助开展救援勘测。”一进入工作室，段胜便向记者介绍团队的作品。

“创造好的方案，需要引导学生自主探索，培养解决问题的能力。”团队指导老师向俊威介绍，为了培养学生的实践创新能力，学校形成了覆盖四个专业的教、学、练、战一体化竞赛培养体系，为学生提供赛事信息推荐、赛前选拔、赛事指导、赛后总结表彰等全方位的指导。

针对学生创作过程中遇到的难题，学校还建立了校企联合指导模式。“企业不仅给我们训练、比赛提供了必要的硬件设备，而且有相关领域的导师直接给我们答疑解惑，弥补了我们有理论知识没实践经验的短板。”段胜说。

近三年，湖南交通工程学院组织学生3.56万余人次参与各级学科竞赛，获全国性竞赛奖项68项，发表学术论文149篇，获各类专利、软件著作权44项。

“学校搭建的创业平台，让我敢于追求自己的创业梦。”2017届物流管理专业毕业生罗邵辉创建了自己的服装品牌，而她的第一次创业经验正来源于学校提供的机会。2007年，学校建设了“大学生创业培训一条街”，不仅为学生创业提供了免费的场地支持，还提供咨询、辅导、培训、融资、交流等全方位服务，在这里学生们设计自己的文创产品，打造心目中的爆款创意，一批批毕业生创业典型不断涌现。

“我们以应用型人才培养为魂，产教融合为本，不断增强学生的就业创业能力，全面提高学生服务经济社会发展和创新驱动发展的能力，以培养高素质应用型人才服务地方经济发展。”湖南交通工程学院党委书记刘文君表示。

（记者赵嘉伟 通讯员周杨慧）

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