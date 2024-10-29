原标题：为了新型飞行器更灵巧、更智能

王鹏个头不高、板寸短发，平时话不多。可提起所从事的专业，他就会滔滔不绝，眼中光芒四射。

他的工位旁是一架新型飞行器的半实物模型。在电脑屏幕上，飞行器常常随着王鹏的控制呈现出各种变幻莫测的飞行轨迹。然而，对于这位总在深夜陪伴它的“老伙计”来说，向战为战的梦想轨迹多年来始终如一。

王鹏，国防科技大学空天科学学院教授、博士生导师，一名军队文职人员。作为青年专家，王鹏先后攻克多项核心技术，为部队新质战斗力提升作出重要贡献。他说：“我的工作就是让新型飞行器在未来战场更灵巧、更智能。”

每一次改变都因为初心不变

“转改后，衣服颜色虽有不同，但奋斗强军的底色都一样，能够在战位上心无旁骛地干着战斗力急需的事业才是最重要的！”6年前，王鹏郑重地写下转改申请书。那一年，他从一名现役军人转改为军队文职人员。

这是王鹏人生中的一次重大改变，但改变早已不止一次。

2003年，王鹏考入国防科技大学。和所有年轻人一样，遨游太空的浪漫让他深深着迷。本科和硕士期间，王鹏的目光总是穿梭在星际之间。2009年，他以优异的专业成绩提前攻读博士学位。

改变，不期而至。同年，王鹏所在课题组承担了国家某工程的基础研究工作。

“这个方向是要解决部队战斗力提升的实际问题，会很具体，也会很难。你愿意换到这个方向上去吗？”一次，导师吴杰教授找王鹏谈话，询问他对调整研究方向的态度。

从浪漫前沿的太空领域到艰难具体的解决作战应用问题，面对如此大的调整，王鹏想到了自己的初心：“我想要做的就是为了国防和军队建设需要。”于是，他斩钉截铁地对导师说：“只要是任务需要，再难我也愿意尝试。”

就这样，王鹏转向了完全陌生、更具为战特性的研究中。他说：“大家的想法只有一个——快点把技术攻克突破、把成果用到部队。”

每一次改变都是因为初心不变。转改为文职人员后，王鹏仍然如以前一样：每年有大量的课程教学、紧张的科研攻关……因业绩突出、表现优秀，转改次年，他就获得军队科技进步奖一等奖。他攻克的多项核心技术，在某新型飞行器控制系统方案设计和关键技术攻关中成功应用。

只要部队需要，再难也要解决

王鹏的办公桌干净整洁，电脑旁整齐摞放着一沓文件，那是他刚为部队设计的某系统材料。

一次到部队调研时，有两家单位的领导都向王鹏所在团队求助：“我们每年要执行几十次任务，任务过程中如何优化设备控制状态是最头痛的难题。能不能设计一套适用的系统？”

“帮部队解决制约战斗力生成的问题，是我们的职责使命。”王鹏毫不犹豫接下了任务。

对王鹏来说，项目不难，却十分繁重。设计系统的过程中，他与同事分析了成百上千条、10多个GB的历史数据，从中寻找规律性和关联性。那段时间，他们常常在部队一待就是好几天，同时还兼顾培训基层技术人员。经过两年努力，他们设计出一套系统，彻底改变了两个单位原来的被动保障模式和数据事后分析方式。

“部队有困难能想到我们，是一种荣幸，更是一份责任。”王鹏事后回答。

那年，某研究院为提升装备作战性能，改进了某型号系统的设计，却带来了飞行稳定性变差的问题。王鹏带着课题组义不容辞地接下任务，他们多次到对方单位进行技术对接，投入了大量精力，最终提出创新性解决方案。

慢慢地，王鹏课题组与该研究院成了好搭档。他说：“只要是部队需要的，再难也要解决；只要是对新质战斗力提升有帮助的，再久也要坚持。”

王鹏记得，为了攻克一项技术，他潜心研究了5年才最终有所突破。

“研究涉及到底层机理，对新质战斗力是很有帮助的，5年不算什么。你可以去看看，学校实验室里的灯光凌晨什么时候才熄灭，停车场周末和节假日车辆停得有多满。”面对记者，王鹏谦虚地说，“在这个校园里，大家都是为了奋进一流、为了强军事业在奋力奔跑，我只是他们中的一个普通人罢了。”

（记者 张 强 通讯员 顾 莹 张 龙）

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