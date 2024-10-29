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香港首次发现恐龙化石

2024年10月29日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社香港电  （记者褚萌萌）特区政府近日消息，恐龙化石首次在香港出土。经初步认定，这具在香港东北水域赤洲岛发现的化石样本属于白垩纪时期。

负责相关工作的特区政府发展局局长宁汉豪表示，此次发现为香港古生态研究提供新证据，意义重大。

赤洲以富含氧化铁的红色岩石闻名，有“海上丹霞”之称，位于香港联合国教科文组织世界地质公园范围内。今年3月，特区政府发展局古物古迹办事处接获通知，赤洲的沉积岩可能含有疑似脊椎动物化石，随即邀请中科院专家来港考察。6月到8月间，双方共同在赤洲采集相关样本。

在将样本进行骨组织切片后，专家使用显微镜观察、软件拍照等手段分析，鉴定样本为大型年长恐龙骨骼化石。其后，专家对样本进行清修，确认了化石的年代，恐龙种类有待进一步研究。

此项合作仍在继续，双方会共同发掘更多化石并清修有关样本，还将与海内外大学携手展开研究。

近日，特区政府发展局和中科院古脊椎动物与古人类研究所签署《关于深化地层古生物及史前时期遗址领域交流与合作的框架协议》，以开展古生物、古人类及旧石器遗址的科学研究、样本整理和鉴定、培训、交流等多方面合作。双方在新协议下的首个合作项目就是研究在赤洲新发现的恐龙化石。

为便利后续考察、发掘和研究，赤洲岛即日起封闭，仅获许可人员能够登陆。10月25日起，该恐龙化石将在香港文物探知馆向公众展出。

(责编：李依环、郝孟佳)

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