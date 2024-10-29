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澳门举办空间科学青年科学家国际论坛

2024年10月29日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社澳门电  （记者刘刚、李寒芳）空间科学青年科学家国际论坛近日在澳门科学馆举办，吸引海峡两岸和港澳特区，以及美国、英国、法国等地的近百名科学家参会。

中国空间科学学会理事长吴季在论坛开幕式上致辞表示，希望本次论坛为大家提供交流合作的平台，并为未来开展合作奠定基础。

澳门科技大学太空科学研究所所长宗秋刚表示，澳门首颗空间科学卫星“澳门科学一号”卫星已在地磁科学研究和空间环境监测等方面产出成果，澳科大将继续为空间科学领域国际交流合作作出贡献。

随后展开的论坛特邀报告，内容涵盖国际和国内空间科学领域卫星任务计划，学科前沿、现状和未来展望等。在专题论坛环节，来自空间地球科学等领域的青年科学家，通过7个分组的学术报告，深入交流和讨论各领域前沿热点、发展方向以及相关模型和技术的进展，并对未来开展国际合作进行了探讨。

参会代表还将访问澳门科技大学和香港大学相关实验室等。

本次论坛是首次在澳门举办的空间科学领域青年科学家国际会议，由中国空间科学学会、澳门科技大学、中国科学院国家空间科学中心、香港大学和国际空间科学研究所北京分部联合主办。

(责编：李依环、郝孟佳)

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