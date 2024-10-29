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200余名澳门青年赴内地交流

感知国家发展脉动

2024年10月29日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电  （记者黄玥）记者从共青团中央获悉，“澳门青年看祖国”澳门各界青年“欢聚北京”交流团活动近日在京圆满收官。

在京期间，澳门与内地各界青年共同观看天安门广场升旗仪式，举行青春汇报会。50余名澳门青年在汇报会上分享了自己与祖国共奋进的青春故事，抒发爱国主义情感。交流团成员们表示，通过此次活动深化了对祖国经济社会发展情况的认知了解，明确了澳门青年担负的职责使命，要传承爱国爱澳优良传统，积极投身国家发展大局中，投身建设美好澳门的进程中，为推进中国式现代化挺膺担当、贡献青春力量。

据悉，该活动于9月底在澳门启动，200余名澳门青年分赴河北、黑龙江、上海等10省份，围绕融合发展、经济金融、历史文化、科技创新等主题开展参访交流。

本次活动由中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室指导，澳门特区政府、全国青联、中央政府驻澳联络办主办，是青年领域庆祝澳门回归祖国25周年系列活动的组成部分，旨在通过组织澳门各界青年代表来内地交流，推动澳门青年增强国家意识和爱国精神。

(责编：李依环、郝孟佳)

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