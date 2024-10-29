本报香港10月28日电 （记者陈然）为庆祝中华人民共和国75周年华诞，香港青少年爱国主义教育基金会发起主办首届情系中华香港青少年作文暨朗诵大赛。大赛总决赛及颁奖典礼27日在香港举行，主协办机构代表、参赛学生及学校代表等近500人出席活动。

本次比赛邀请全港中小学生以“我的祖国”或“我爱中华”为主题作文及朗诵。经过初选、小组赛等环节，小学组、中学组各有6名同学进入总决赛。参赛同学或引经据典，或从自身经历出发，朗诵真诚动人，展现香港青少年的风采。

香港特区政府政务司司长陈国基在致辞中表示，新中国成立75年来，人民凭着团结奋斗、努力不懈、勇于创新的精神，克服各种困难和挑战，创出举世瞩目的成果。此次比赛提供了宝贵机会，让同学们通过写作和朗诵，表达对国家和民族的热爱，弘扬中华传统文化，培养爱国情怀。

香港青少年爱国主义教育基金会主席陈鸿道说，同学们作文中流露出的身份认同感、民族自豪感及展现出的浓厚文化自信，令人由衷欣慰与振奋，展现了香港年轻一代传承中华文化、弘扬爱国爱港精神的积极面貌。

经过激烈角逐，两名同学获得总冠军。获得小学组总冠军的五年级同学林钰清表示，国家的发展进步让我们在世界的每一个角落，都可以昂首挺胸并骄傲地道出：“我是中国人。”获得中学组总冠军的四年级同学莫子贤表示，新中国的建立是无数英雄冲锋陷阵和全体人民共同努力换来的，作为新时代香港青年，应以家国情怀为先，延续先辈们的精神，创造更美好的未来。

活动同场还举行了《情系中华——香港中小学生优秀作文选编》新书发布会。香港青少年爱国主义教育基金会会长谭锦球在前言中寄语，爱国主义不仅是一种情感，更是一种行动。此次活动不仅是对香港青少年一次生动的爱国主义教育，更是社会各界团结合作的典范。

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