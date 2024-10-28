人民网北京10月28日电 （记者孙竞）日前，中国教育学会国际教育分会2024学术年会暨第五届北外比较教育与国际教育论坛在京召开。来自全国各地的600余位国际教育专家学者、大中小学校长和一线教师聚焦“教育强国建设背景下国际教育的使命与担当”的主题，共研理论与实践，分享经验与成果。

教育部基础教育司司长、中国教育学会副会长田祖荫谈到，近年来，基础教育领域开展的国际交流合作呈现出积极多元、逐渐深入的特点，开展了覆盖广泛、形式多样的国际交流活动，但也面临一些问题和挑战。他认为，做好基础教育国际交流合作，要找准定位，服务国家战略大局；统筹谋划，引进来和走出去一起发力；优化保障，提升管理和服务水平。要本着“转段升级，同题共答”的态度，一起来研究对策、创造经验、形成案例、完善制度，写好基础教育高水平对外开放这篇大文章。

教育部国际合作与交流司副司长周莉表示，要深刻认识教育对外开放呈现出的深层次格局性变化。站在教育强国建设的新的历史起点上，既要保持战略定力，更要勇于作为；既要坚定地引进来，又要从容不迫地走出去。要深耕细作，认准定位，找准切入点，知己知彼，不断提升在全球教育中的科学化、规范化水平。

北京外国语大学党委书记、中国教育学会副会长、国际教育分会理事长王定华指出，教育理论和实践工作者应注重领会五大要义：坚持把立德树人作为根本任务；坚持“三位一体”支撑科技人才；坚持优质公平，提供公共服务；坚持教师队伍素质精良；坚持开放互鉴，促进合作交流。他认为，要坚持教育的优先发展、优先规划、优先落实、优先督导。

中国教育学会副会长、秘书长杨银付表示，国际教育分会要继续发挥优势，深入研究扎根中国大地和借鉴国际经验的关系，培养担当民族复兴大任、具有全球胜任力的国际化人才，加强国际传播能力建设，讲好中国教育故事，促进中外教育人文交流。

大会发布了“中美教育观察与研究系列专著”重要成果。会议下设四场分论坛、一场研究生论坛与两场主题论坛，近70位国际教育领域知名专家、学者和一线教育工作者通过专题发言、田野报告、圆桌论坛、成果展示等多种形式，探讨国际教育理论与实践的成功经验。

据悉，本次年会由中国教育学会、北京外国语大学指导，中国教育学会国际教育分会、北京外国语大学国际教育学院主办，外语教学与研究出版社承办。

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