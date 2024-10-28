人民网北京10月28日电 （记者孙竞）26日，北京市视觉科学与转化医学研究中心（BERI）在清华大学成立。

据介绍，中心将从光学、神经科学、药学、材料科学、信息科学、数字医学、人工智能、眼科学等大量交叉学科入手，聚焦四大重点方向开展研究，即创建国际引领的大数据驱动的智能眼科创新中心、眼科创新设备研发中心、眼科药物研究及转化中心、眼科先进材料研发中心。

北京市卫生健康委员会党委书记钟东波指出，北京市与清华大学有着校地合作的良好传统，此次依托北京清华长庚医院成立BERI，是新时期校地合作的又一战略举措。希望高校与医疗机构深度合作模式，推动重大眼科疾病获得精准高效的防控与诊疗，让广大眼病患者获益。

清华大学副校长曾嵘表示，中心的正式成立将为清华大学医学发展注入新的活力和动力。学校也将充分利用人才培养、科学研究和学科交叉的优势，支持中心发展，推动其成为视觉科学领域的国际领先研究中心，产出更多优秀的科研成果。

清华大学副校长王宏伟表示，医学作为清华大学重要的发展板块，临床研究已经进入高质量发展阶段。希望BERI充分利用清华大学在信息技术、人工智能和大数据分析方面的优势，打造一个高效的科研与临床转化平台，为北京市乃至全国的医学科研带来新动能。

中心首席科学家、清华大学副教务长黄天荫介绍，BERI目标成为全球领先的视觉科学研究与转化医学中心，专注于基础科学发现与创新，并通过转化医学整合平台，推动基础科学发现应用于重大视觉眼科疾病的临床诊疗。立足北京，面向全国乃至全球，研究聚焦防控盲及低视力，创造更优质、具有成本效益、可及的医疗模式。

记者了解到，中心团队将以人工智能作为技术抓手，利用亿级多模态数据库及大模型AI辅助实现创新人工智能，构建“创新-转化-数字化”一体的眼科诊疗新模式；利用光学、微电子、计算机视觉、信号处理等交叉学科以及多维高尺度摄像等技术，实现人工智能、脑与认知科学领域的理论和关键技术创新；针对眼底疾病的药物设计和递送，设计具备高活性、高浓度、高稳定性、长效缓释的的新型多靶点蛋白药物用于眼底疾病治疗。

(责编：李昉、熊旭)