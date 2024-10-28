人民网北京10月28日电 26日，由中共陕西省委组织部主办、西安电子科技大学承办的陕西省第六届丝绸之路青年学者论坛在西安开幕。

西安电子科技大学党委书记任小龙表示，数字化与智能化已成为发展新质生产力的强大驱动力。西电要坚持鲜明的信息学科特色，加快构建一流学科体系尖峰高原；坚持以人才培养为核心，着力培养更多信息尖兵、强国先锋；坚持人才第一资源战略，建设国家重要人才中心；坚持服务国家重大战略，建设国家重要创新高地；坚持开放办学，加快拓展办学视野格局，在全力支持陕西“秦创原”和西安“双中心”建设中高质量服务“中国式现代化建设的陕西新篇章”。

会后，信息与智能发展大会ICAI 2024院士高端论坛召开。来自不同国家、不同地区的专家学者围绕激光光谱学研究、红外成像技术、微波无线能量传输、高熵新能源技术等主题进行了交流。

据悉，大会设置了院士圆桌会议和平行论坛环节，与会嘉宾就数学与统计、智能时代与社会发展等科技前沿话题展开深入研讨。（孙竞、实习生田怡婷）

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