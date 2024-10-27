人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

第七届中国青年马克思主义大会在京召开

2024年10月27日09:23 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京10月27电 （记者孙竞）近日，以“历史记忆与马克思主义的时代书写”为主题的第七届中国青年马克思主义大会在京召开，大会同步召开第四届21世纪马克思主义研究峰会暨第七届问道玉渊潭学术论坛。

北京市委宣传部副部长张际指出，社科理论界尤其是高校青年师生要积极参与马克思主义理论传播，推动党的创新理论研究，为马克思主义创新发展作出更大贡献。

教育部社会科学司二级巡视员魏贻恒指出，高校社科学者要切实承担起马克思主义中国化时代化的使命任务，大力推动新时代伟大变革融入思政课教学，依托红色资源，善用大实践课；大力推动实施好青年马克思主义培养工程，建优建强高校学科宣传教师队伍。

大会设置高端对话主会场和专题研讨三个平行分会场，来自全国各地的400余名专家和青年学者围绕大会主题展开交流研讨。大会采取以文入会的形式，共收到来自北京大学、清华大学等多所高校投稿论文1116篇，经专家评审，共175篇论文入选。

据悉，大会由中国青年马克思主义大会组委会主办，华北电力大学和北京工商大学联合承办，《理论视野》《学校党建与思想教育》等多家期刊协办。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部