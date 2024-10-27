人民网北京10月27电 （记者孙竞）近日，以“历史记忆与马克思主义的时代书写”为主题的第七届中国青年马克思主义大会在京召开，大会同步召开第四届21世纪马克思主义研究峰会暨第七届问道玉渊潭学术论坛。

北京市委宣传部副部长张际指出，社科理论界尤其是高校青年师生要积极参与马克思主义理论传播，推动党的创新理论研究，为马克思主义创新发展作出更大贡献。

教育部社会科学司二级巡视员魏贻恒指出，高校社科学者要切实承担起马克思主义中国化时代化的使命任务，大力推动新时代伟大变革融入思政课教学，依托红色资源，善用大实践课；大力推动实施好青年马克思主义培养工程，建优建强高校学科宣传教师队伍。

大会设置高端对话主会场和专题研讨三个平行分会场，来自全国各地的400余名专家和青年学者围绕大会主题展开交流研讨。大会采取以文入会的形式，共收到来自北京大学、清华大学等多所高校投稿论文1116篇，经专家评审，共175篇论文入选。

据悉，大会由中国青年马克思主义大会组委会主办，华北电力大学和北京工商大学联合承办，《理论视野》《学校党建与思想教育》等多家期刊协办。

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