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话剧《筚路昭熹》在中国石油大学（北京）首演

2024年10月28日19:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月28日电 （记者孙竞）在我国首颗原子弹爆炸成功60周年之际，日前，以我国核化工学家和化学工程学家、中国石油大学创校元勋曹本熹先生为蓝本的原创话剧《筚路昭熹》在中国石油大学（北京）首演。

原创话剧《筚路昭熹》剧照。校方供图

原创话剧《筚路昭熹》剧照。校方供图

曹本熹先生1953年参与组织筹建北京石油学院，出任首任教务长，后任学院副院长，是中国石油大学的主要奠基者之一，也是中国石油科技和石油教育的拓荒者。话剧通过三条故事线展开，将历史的还原与艺术的表达相结合，致敬曹本熹先生不平凡的一生，致敬老一辈科学家、教育家至诚报国、求实创新、立德树人的信念与追求。

中国石油大学（北京）党委书记王同奇表示，话剧是学校认真贯彻落实全国教育大会精神，传承弘扬科学家精神、教育家精神，多举措落实“时代新人铸魂工程”的重要举措，是学校精心打造的一堂“美育思政课”。话剧旨在充分挖掘校史和人物中的思政元素，讲好、传承好“大先生”的感人故事，进一步提升学校思政工作、教师工作、美育工作等水平和质量，引导全校师生在建设教育强国新征程中实干笃行，书写新时代建设能源领域特色鲜明、世界一流研究型大学的崭新篇章。

(责编：李昉、熊旭)

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