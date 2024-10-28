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北京大兴举办首届新国门教育沙龙

2024年10月28日16:59 | 来源：人民网-教育频道
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沙龙现场。北京市大兴区教育融媒体中心供图

沙龙现场。闫一鸣摄

人民网北京10月28日电 日前，北京大兴区委教育工委、区教委举办首届新国门教育沙龙。活动以“建设教育强区 大兴校长的使命”为主题，来自京津冀地区200多名学校管理者、教师代表现场参加。

沙龙由北京师范大学教育学部教授鲍传友主持，清华大学附属中学党委书记曹海翔，北京市海淀区实验小学原校长赵璐玫，北京市海淀区翠微小学党委书记、校长张国立，北京市西城区黄城根小学校长麦峰，北京市第八十中学原校长田树林等五位校长分享合作办学经验。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，希望广大教育工作者尊重教育规律、实事求是，坚持对教育科学规律进行不懈探索；要见贤思齐，从诸位教育家的理念、见解中汲取营养；要坚定信心、勇担使命，成为大兴教育蓬勃发展的推动者，为开创独具特色、引领未来的新国门教育贡献力量。

“大兴区将继续致力于打造一个公平而有质量的教育体系，让每个孩子都能享受到优质的教育资源。同时，也将继续加强与国际教育的交流与合作，不断提升大兴区教育的国际影响力与竞争力。”王群会说。（李依环、闫一鸣）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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