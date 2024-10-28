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西南大学：大力弘扬教育家精神 培养“大国良师”和“未来教育家”

西南大学校长 王进军
2024年10月28日16:22 | 来源：人民网-教育频道
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习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话指出，“要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。”教育家精神孕育于扎根中国大地办教育的伟大实践，根植于源远流长的中华优秀传统文化沃土，熔铸了历代师者先贤的精神品格，在中国式现代化新征程上焕发出新的时代光彩。推动高质量教师队伍和教师教育体系构建，要努力让教育家精神融入师表、渗入师道、浸入师魂。

西南大学坚持以教育家精神擦亮教师教育底色，聚焦涵育“大国良师”和“未来教育家”，加强高素质专业化创新型教师队伍建设，推动教师教育高质量发展，着力提升教师队伍和未来教师的专业自强、历史自觉、文化自信，让“躬耕教坛”与“强国有我”在思想和行动上“双向奔赴”，实现个人理想与国家发展同频共振。

砥砺专业自强，铸就“大学问”。“给学生一碗水，教师要有一潭水”，渊博的知识学识和过硬的专业素养是教师理应具备的基础性素养。教育家精神是优秀教师群体长期躬耕杏坛的生动写照，为教师铸魂育人价值实现提供了强大的精神内核，能够从内心深处感召和驱动教师坚定从教信心、砥砺育人情怀、提升综合素养，对教师专业自强具有直接作用力和转化力。西南大学高度重视教师综合素质和专业素养的培育养成，在弘扬教育家精神中持续提升教师执教能力。系统构建教师培养体系，联动教师和师范生专业教学技能、学科专业教育、公共课通识教育和基础教育教师能力建设；建设一体化成长平台，建成教师职业发展与个人成长工作坊、教师成长关爱中心，实施“行知学堂·新教师成长引导计划”，开展辅导员“学思”沙龙、国家级人才“面对面沙龙”，有组织地开展教师分段分类培训；开展数智化能力提升行动，建设智能化学科教学课程体系、数字化资源、教学模式与能力训练实验室、“学习与教师发展”数据库，建设“教-研-学”一体化新文科实验室，培养具有高水平信息化教学能力与技术素养的卓越教师。

涵育历史自觉，厚植“大情怀”。推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展，教育是交汇点。教师肩负着为党育人、为国育才的神圣使命，是一体推进教育、科技、人才工作的重要力量。面对“强国建设、教育何为”的时代命题，大力弘扬教育家精神，培养高质量教师队伍，是最重要的基础性工作。西南大学赓续百年文脉底蕴，注重发挥“大地之子”侯光炯、“世界杂交水稻之父”袁隆平、“甜瓜女王”吴明珠等杰出校友精神引领和示范带动作用，引导师生牢记教育报国初心、勇担立德树人使命。瞄准国家重大战略需求，谋划建设种质创制大科学中心，牵头建设中希文明互鉴中心，引导教师坚持“四个面向”，攻克“卡脖子”关键核心技术，在为祖国、为人民立德立言中实现价值。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，建设师德建设长效机制，建立教职工荣誉体系，建好教育部师德师风建设基地和3个全国高校黄大年式教师团队，构建师范生师德修养课程标准，开发师德养成课程体系，加强学术诚信教育，常态化开展“寻访身边的好老师”“师者风采·西大教师故事”等榜样教育，切实提升教师思想政治素质。

坚定文化自信，开辟“大境界”。教育是国家发展进步的重要推动力，也是促进各国人民交流合作的重要纽带。中国特有的教育家精神既丰富和赓续了中国精神和中华民族精神，又与时俱进地体现着胸怀天下和国际视野的博大情怀。教师要在学思践悟、行为示范中成就自我，在启智润心、因材施教中成就他人，更要在胸怀天下、以文化人中走向世界。西南大学以教育家精神引领深入推进教师队伍和师范教育改革创新，实施教师教育高质量发展“五大行动计划”，推动建立国家师范教育基地，打造“师元”本硕博贯通式人才培养品牌，打造“UGIS”教师教育发展共同体，着力建设高质量教师教育体系、建设一流教师教育文化。把文化滋养作为教师队伍和师范教育的底气和骨气，以立德树人为引领，以内涵建设为中心，以能力提升为龙头，以联合培养为推手，以服务乡村振兴为要务，引导教师把论文写在祖国大地上，引领毕业生扎根一线、建功基层，服务基础教育优质均衡发展。切实加强校园文化建设，通过重要节点组织周年庆典、成就展览等，奏响文化强音，通过举办玉兰文化节、打造传统文化品牌高擎“文化之炬”，通过征集楼宇亭台命名、引进高雅艺术，让师生绵延不绝地感受文化气息，使教育家精神也在文脉传承和文化创新中更加熠熠生辉、生动澎湃。

西南大学将一如既往积极践行教育家精神，教育引导新时代教师心怀“国之大者”，守好教育初心，担好育人使命，在立德树人的实践中开创教师教育高质量发展的新气象，为建设教育强国、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

(责编：李依环、熊旭)

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