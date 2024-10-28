原标题：陕西出台16条举措 培育高技能领军人才

参赛选手在陕西省2024职业技能大赛新能源汽车智能化技术赛项比赛中。新华社记者 张博文摄

记者10月25日从陕西省人力资源和社会保障厅获悉，陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省发展和改革委员会等7部门联合印发了《陕西省加强高技能领军人才培育16条措施》（以下简称《措施》）。《措施》明确，陕西省将围绕国家和陕西省重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，培育高技能领军人才。

陕西省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长韩晓琴介绍，从2024年起，陕西省力争用3年左右时间，新增领军人才300人左右、新培育领军人才450人次以上，建设梯次衔接的高素质技能人才队伍。

《措施》提出，陕西省将在3年内建设60个左右省级高技能人才培训基地、60个左右省级技能大师工作室、60个省级劳模工匠创新工作室、10个省级劳模工匠创新工作室联盟、10个左右公共实训基地、100个左右职业技能竞赛省级训练基地，并深入推进工学一体化专业建设。

《措施》明确，陕西省支持企业健全“新八级工”技能等级岗位设置，增设特级技师、首席技师岗位。解决重大工艺技术难题和重大质量问题、技术创新成果获得省部级以上奖项的高技能人才，可破格晋升职业技能等级。

（记者王禹涵）

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