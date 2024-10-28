原标题：北京将为金融科技专业人才评职称

在北京丽泽商务区，工作人员（右一）介绍数字人民币SIM卡硬钱包。新京报记者 陶冉摄

记者10月25日获悉，为畅通金融科技专业技术人才职业发展通道，北京市人力资源和社会保障局将增设金融科技职称评审专业，并计划于2025年启动首次金融科技专业职称评价。

记者了解到，在听取业内专家代表建议后，北京市人力资源和社会保障局制定了《北京市金融科技专业职称评价试行办法》，以更好满足产业升级需求和金融科技人才的职业发展需求。《办法》明确金融科技专业职称设置初、中、副高、正高4个等级。

为满足各梯次金融科技人才的职业发展需要，金融科技专业职称纳入工程技术系列。北京市国有企业、事业单位、非公有制经济组织、社会组织中，在金融科技领域从事应用技术攻关与政策分析、产品设计与开发、产品数字化运营与维护、应用评价等方面相关工作的专业技术人才，均纳入职称评价范围。

北京市西城区拥有国家级金融科技示范区。北京市金融科技专业副高级、中级职称评审工作由西城区人力资源和社会保障局负责。正高级职称评审工作由北京市工程技术系列正高级评委会负责。初级职称认定工作由北京市各区人力资源和社会保障局负责。

（记者华凌）

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