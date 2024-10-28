原标题：校地牵手为县域产业添智增力

“我们先后开展县域特色产业调研活动71次、解决关键技术难题40个、转移转化科技成果33项……”日前，河北科技大学技术转移中心主任赵莹接受科技日报记者采访时表示，这些数字的背后，正是学校发挥专业学科优势、成立县域特色产业科技特派团、助力县域产业高质量发展的生动实践。

一所高校，如何助力县域产业高质量发展？河北科技大学给出答案：发挥教育、科技、人才的集聚效应，校地牵手成立县域特色产业科技特派团。

顶层设计 校院合推新体系

“只有做好前期深入调研，才能找准县域合作共建的结合点。”在赵莹看来，做好顶层设计尤为重要。为此，该校编制了《河北科技大学服务经济社会发展行动计划（2024—2026）》，形成了具体的供给清单、需求清单和项目清单。

“推进学校与县域产业深入合作，就是我所在部门的主要职责之一。”谈起政产学研合作体制与机制建设时，赵莹说，“按照县域所需、高校所能的原则，我们形成了校院两级服务体系。”

在赵莹的办公室，记者看到了该校与河北省内35个县签订的政产学研战略合作协议。

为了让学校的供给侧精准对接地方需求侧，该校依托各学院的专业学科优势，采取一院对一县或多县的方式，打造了“特派员工作室+科技特派员+科技特派团+产业+企业”精准服务模式。

学科赋能 找准摸透真问题

铸造产业虽然是河北省泊头市的特色，但是，这一传统产业链条中存在多个弱项。

“为解决这些问题，2022年6月，我们与泊头市政府达成了战略合作。”该校材料学院教授谭建波介绍，他作为泊头铸造产业科技特派团团长，带领团队成员扎根于铸造产业一线。

解决真问题，关键在人才。“专业学科是我们最大的优势，为我们校地合作增添了底气。”谭建波说，“我们的专业人才与企业联姻后，由‘单兵出击’转向了‘集团作战’。”

谭建波告诉记者，他和来自河北科技大学相关学院的师生深入开展调研服务38次，找准摸透了铸造产业链、创新链和供应链等方面存在的真问题。

“我们与泊头亚奇铸业等多家企业合作的13个成果转移转化项目取得了突破性进展。”他说，成果涵盖汽车模具、泵阀和精密铸造等多个领域。

搭建平台 校地合作谱新篇

“一个科技特派团就是一个推动县域产业转型升级的新平台。”该校材料学院教授、安平丝网产业科技特派团团长王军说，“我们联合安平网都科技公司申报了护栏网生产共享车间项目，得到了河北省重点研发计划专项支持。”

今年5月，该校与石家庄市鹿泉区联合创立了河北科技大学鹿泉产业创新研究院，旨在为该区新一代电子信息产业集群提质升级赋能。

“我们先后成立了安平丝网、泊头铸造、河间再制造等10家县域特色产业科技特派团。”说起近年来的工作成效，赵莹向记者透露了一组数据：学校牵头组建了1个省级特派员工作室、49支“小巨人”企业特派团和700余名省市级特派员的专业化团队。

“下一步，我们将依托‘百县千企万校友’活动，加强政产学研用深度融合，深入推动校地校企交流与合作，为县域产业高质量发展添智增力。”河北科技大学校长李铁军说。

（记者 陈汝健 通讯员 王 辉 杨 洋）

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