原标题：我国六成公民具备初级及以上数字素养与技能

日前发布的《全民数字素养与技能发展水平调查报告（2024）》（以下简称“报告”）显示，我国六成以上公民具备初级及以上数字素养与技能，数字素养与技能水平和区域经济发展态势相符。

报告由国家网信办信息化发展局指导，从我国全民数字素养与技能发展的总体情况、地区情况、群体情况等进行分析，旨在为社会各界深化提升全民数字素养与技能实践和研究提供借鉴参考。

报告根据受访者在数字生活、工作、学习等场景中展现出来的数字化认知理解、应用操作、思维观念等能力，对数字素养与技能水平分为初级、中级、高级三层。根据报告，我国成年人中，60.61%具备初级及以上数字素养与技能；未成年人中，64.69%具备初级及以上数字素养与技能。

此外，报告显示，我国城乡居民数字素养与技能水平协同提升，各年龄段人群数字素养与技能发展态势持续向好，受教育程度是影响数字素养与技能的关键因素，我国劳动者适应数字时代职业发展需要的能力逐步增强。

中国科普研究所党委书记、所长王挺表示，此次调查首次全景展现了我国数字素养与技能总体发展水平，细致呈现了分地区、分群体的发展情况。调查的开展有助于摸清现状、找准定位，找到重点、把握关键，深化认识、推动实践。例如，调查发现，受教育程度是影响公民数字素养与技能的关键因素，其数字素养与技能随受教育程度的提高而提升。两者的正相关关系提示，要重点关注学校数字教育教学水平，在教育体系中注重数字技术的教学和应用，在不同教育阶段采取差异化培育策略，促进受教育者数字素养与技能全面提升。

“提升全民数字素养与技能是数字时代的重要任务。”国家工业信息安全发展研究中心主任蒋艳表示，特别是当前生成式人工智能蓬勃发展、加速迭代，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，并逐步融入千行百业。人工智能具有较强的技术辐射效应，既能为科技创新提供动力，也能培育塑造新型劳动者。提升全民数字素养与技能，成为抢抓人工智能发展机遇、拥抱人工智能时代的积极举措。

（记者崔爽）

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