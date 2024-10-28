阎冰洁

目前，我国已建立政府主导、学校和社会积极参与的全方位资助体系，主要包括国家奖学金和助学金、国家助学贷款、学费减免、生活补助、勤工助学等政策。

近日，财政部表示，将会同有关部门针对学生群体加大奖优助困力度，进一步调整完善高校学生资助体系。此次学生资助政策的调整将分两步进行：

第一步，在2024年推出以下政策措施：

一是国家奖学金的奖励名额翻倍，本专科生国家奖学金名额从每年6万人增加到12万人，硕士生国家奖学金名额从每年3.5万人增加到7万人，博士生国家奖学金名额从每年1万人增加到2万人。

二是提高本专科生奖学金的奖励标准，本专科生国家奖学金奖励标准从每生每年8000元提高到1万元，本专科生国家励志奖学金的奖励标准从每生每年5000元提高到6000元。

三是提高本专科生国家助学金资助标准，从2024年秋季学期开始，平均资助标准从每生每年3300元提高到3700元。

四是加大国家助学贷款的支持力度。额度提高，将本专科生的最高贷款额度从每生每年1.6万元提高到2万元，研究生从2万元提高到2.5万元。利率降低，按照同期同档次贷款市场报价利率减70个基点执行。

第二步，2025年提高研究生学业奖学金的奖励标准。同时，还将提高普通高中国家助学金资助标准，提高中等职业学校国家助学金资助标准并扩大资助范围。

清华大学教育研究院教授李锋亮认为，“两步走”提高了政策的可行性，调整、持续改进学生资助体系以适应经济发展与变化，有利于资助体系的持续性、有效性。

财政部表示，接下来，将会同相关部门尽快出台有关政策，并抓好落实，让政策早落地、学生早受益。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 18 版）

(责编：李依环、孙竞)