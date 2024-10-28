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哲学社会科学研究怎样面向现实（学术随笔）

孙正聿
2024年10月28日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记指出：“坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志，必须旗帜鲜明加以坚持。”坚持以马克思主义为指导深化哲学社会科学研究，一个十分重要的方面就是坚持面向现实，因为面向现实是马克思主义的鲜明特点。理论是思想中的现实，任何重大的理论问题都源于重大的现实问题，任何重大的现实问题都蕴含重大的理论问题。离开现实的中国和现实的世界，哲学社会科学研究就容易成为无源之水、无本之木，就提炼不出有学理性的新理论、概括不出有规律性的新实践，就不能用中国道理总结好中国经验、把中国经验提升为中国理论。面向现实，就是要用现实活化理论，用理论照亮现实。

哲学社会科学研究怎样面向现实，是一个需要深入思考的问题。我们可以从三个层面来把握：一是面向现实本身；二是以理论面向现实；三是面向现实的理论思维。

面向现实，首先是要朴实、真实地面向现实，也就是要面向现实本身。人的生活经历不同、生命体验不同，对现实的理解把握也不同。比如说，伦理学总追问什么是“幸福的生活”。很多人认为，幸福是一种感觉，也就是你觉得是否幸福。但这并不“现实”，并不是“事情本身”。马克思主义研究的出发点是“现实的人”。现实的人，是生理的、心理的、伦理的存在。人的生活是否幸福，主要看其生理的、心理的、伦理的需要的满足程度。因此，“现实”的幸福就是，比较充裕的物质生活对人的生理需要的满足，比较充实的精神生活对人的心理需要的满足，比较和谐的社会生活对人的伦理需要的满足。如果没有比较充裕的物质生活，食不果腹、衣不蔽体、居无定所，谈何幸福呢？同样，耻言理想，蔑视道德，躲避崇高，能是幸福吗？所以，幸福并不只是生理的满足，还要有心理和伦理的满足，这就必须是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的协调发展。

人是历史的、文化的存在。人既不是以白板式的头脑观察现实，也不是以价值中立的态度观察现实。观察总是渗透着理论、负载着理论。因为我们不仅要现实地生活，而且要理解现实的生活、要更好地生活。所以，我们不仅要熟知生活，而且要有关于生活的真知；不仅要有生活的常识，而且要对生活进行研究。这决定了面向现实，就要以理论方式面向现实。恩格斯有句名言：“常识在日常应用的范围内虽然是极可尊敬的东西，但它一跨入广阔的研究领域，就会碰到极为惊人的变故。”在日常生活中，不用学逻辑学人也能照常思维，不用学伦理学人也能照常交往。但是，一旦进入广阔的研究领域，现实就变得极为复杂，就必须以理论面向现实，对“现实的人”“现实的历史”“现实的生活”从理论上加以研究。现实的人，体现为人与自然、人与社会、人与自我的复杂关系。这种复杂关系涉及个人的得失、荣辱、进退等，涉及权利与义务、自律与他律等。现实的历史，展现出文明的传承与创新、历史的迂回与前进、社会的动荡与变革等的重重矛盾。现实的生活，也容易出现社会的价值理想、价值规范、价值导向与个人的价值期待、价值取向、价值认同之间的矛盾。中国哲学的天人、物我、人己、理欲、道器、知行、生死等问题，西方哲学的思存、主客、个别与一般、必然与偶然、意志与自由、真理与价值等问题，都是在面向复杂的现实时被提出来的。离开理论，就不能真实地把握现实的人、现实的历史、现实的生活，就不能对个人和社会的行为作出合理的选择。以理论面向现实，要求哲学社会科学工作者熟练掌握并运用马克思主义理论，这是做好学术研究的基础。

习近平总书记指出：“理论思维的起点决定着理论创新的结果。”理论是规范人的思想和行为的各种概念系统和知识体系。理论思维则是以理论把握现实、引领实践、发展文明的思维方式和思想力量。以理论面向现实，不仅是用理论的概念系统和知识体系面向现实，而且是以理论思维的思维方式和思想力量面向现实。理解理论与理论思维的关系是十分重要的。如果说理论是区别于常识的知识，那么，理论思维就是区别于经验思维的思维能力。对现实的研究，不只取决于研究现实的理论，而且取决于以理论研究现实的理论思维。理论思维能力体现为提出问题的理论洞察力、凝练问题的理论概括力、创新问题的理论想象力、论证问题的理论思辨力、解决问题的理论思想力。对现实的把握、理解和阐释，回应现实问题的广度、深度和力度，取决于我们研究现实的理论思维的洞察力、概括力、想象力、思辨力和思想力。掌握马克思主义的世界观和方法论，以理论面向现实，用理论思维研究现实，才能更好发挥哲学社会科学在推动历史发展和社会进步中的作用。

（作者为吉林大学教授）

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 09 版）

(责编：李依环、孙竞)

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