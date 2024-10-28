原标题：在科普活动中感受科技魅力

一块塑料板可以将桌子提起来？海绵会吸水，有没有不吸水但吸油的海绵？池塘里的荷叶为什么会“出淤泥而不染”？这些问题的答案，都可以在中国科学院第七届科学节找到。

10月26日至27日，本届科学节北京主场活动在中国科学院植物研究所（国家植物园南园）举办，“嗨剧场”“创工坊”“创新展”等一系列科普活动，吸引公众走进中国科学院，走近科学，感受科技魅力。

在现场，公众可以聆听院士专家的科学思想、科学观点，观看科普剧、科学实验秀、科学魔术等精彩的科学表演，了解高海拔宇宙线观测站、爱因斯坦探针卫星等重大科研成果，体验“声波悬浮”“空气炮”“AI机器人”等科学实践，还能走进国家级重点实验室，观摩科研日常。

在“创工坊”A区，中国科学院过程工程研究所带来了小黄鸭戏球、探索电池的秘密、神奇的“海绵宝宝”、“彩虹”花青素等四个科普“拼盘”。小朋友们现场体验了如水般的石英砂“流化床”，亲手制作了简易“液流”电池，还通过滴入不同指示剂自制了五颜六色的“彩虹”。众多“小科学家”围观参与了这些科学互动小实验，他们不仅动手实验，还连连发问，探究实验背后的科学原理和科学知识。

能运动追逐，会游走变形，放在手心便会熔化，还能像心脏一样搏动……这就是“魔”性的液态金属。在中国科学院理化技术研究所展区，科研人员现场展示了液态金属的神奇魅力。讲解人员告诉记者：“液态金属有很好的流动性、导电性和导热性，有着广泛的用途，它可以被用来打印柔性电子器件，也可以制成微型自驱动机器，甚至是柔性机器人。”

亿万年前地球上的生物长什么样？博物馆里的化石展品，复原以后会带来怎样的震撼？在“创工坊”C区，公众可以通过佩戴最尖端的AR眼镜，目睹40件精选化石的神奇复原，看到这些曾经统治地球的“远古霸主”生前的样子，感受地球生命的魅力。

一个剖面，记录着几亿年的地球环境变迁，记录着时间和科学的伟大，也记录着地质人不畏困难、勇攀科学高峰的精神。在“科学之美”摄影作品展区，中国科学院地质与地球物理研究所提供的一张名为“一望三亿年”的照片，吸引了很多观众驻足观看。“该照片展示的是新疆库车坳陷东秋剖面。东秋剖面的岩层因断裂而错断，膏泥岩层扭曲着身体，如同天河流入脚下的河流，粗犷而婀娜的美让人惊叹大自然的鬼斧神工。”讲解员说。

在“嗨剧场”，科普剧将科学家、科学知识与儿童剧、脱口秀、演讲、实验等多种艺术形式融合，以公众喜闻乐见的方式展示了科学的魅力和科学家的精神风貌，激发了社会公众对科学的兴趣。

本届科学节的主题为“嗨，科学！——好奇探索未知，科学连接未来”，向社会全面展示中国科学院重大科技创新进展和科技创新成果，展示中国科学院“与祖国同行 与科学共进”的使命担当。

（记者 陆成宽）

(责编：郝孟佳、李昉)