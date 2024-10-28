原标题：规范汉字书写 涵养文化自信

日前，教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》，以习近平总书记关于汉字在中华文明传承中发挥重要作用的一系列指示批示为根本遵循，贯彻落实国务院“加强规范汉字书写教育”要求，对加强中小学规范汉字书写教育，发挥其独特育人功能给出了指导性意见。《通知》全面覆盖教育主体和教学环节，目标依据科学，视野开阔前沿，为下一阶段工作的顺利推进提供了重要遵循。

规范汉字书写教育是实现有效书面沟通的基础。汉字是记录汉语的书写符号系统，是根据语义构造形体的表意文字。因此，汉字形体总是携带可供分析的意义信息。汉字书写规范与否，一方面影响构形意义信息的获取，另一方面也影响阅读理解文意。以“己”和“已”为例，竖弯钩是否出头起到分别字形、区分词义的作用。不出头是“己”，记录自己的意义；出头是“已”，记录停止的意义。它们分别构成了“自己”和“自已”两个词，如果不注意规范书写，把“不能自已”写作“不能自己”，对阅读理解产生阻碍，还将会导致文意误解。

加强规范汉字书写教育要以正楷字和规范、通行的行楷字为主，这符合汉字字体演变规律，是兼顾考虑书写质量和速度的科学结论。汉字字体的发展演变以隶书的出现为界，分为古文字和今文字两个阶段，今文字阶段以隶书和楷书为正规字体，行书和草书为变异字体。早在唐代就有了用以规范楷书书写的《干禄字书》，我们平常所说的“欧体”“颜体”“柳体”“赵体”只是楷书的不同书写风格。在汉字书写教育实践中，教师还应注意书法经典作品中的异体字，并遵照《通用规范汉字表》规范书写。

加强规范汉字书写教育有两个重要的微观问题：一个是笔顺，一个是结体。北京师范大学王宁先生指出，笔顺本无绝对规则，但对初学者来说，遵循一定的规律，把汉字写得方正、整齐，养成良好的书写习惯是很有必要的。把笔顺规则与具体字的笔顺结合起来，比死记每个字的笔顺更容易把握。至于结体，结字的总体要求是稳妥匀称，疏密得当，错落有致，要注意观察汉字的外部轮廓，部件的布局，讲究空间疏密得当，全字的重心按黄金分割，这样书写出来的汉字会产生一种自然的美感。

做好这项工作，除了要认真准确把握加强规范汉字书写教育的上述关键要点，更要提升站位，充分理解加强规范汉字书写教育的重要意义。

首先，规范汉字书写教育的过程是提升审美能力、浸润中华优秀传统文化的过程。加强规范汉字书写就是要让学生掌握书写规则，涵养审美意识，进而培养文化自信与对中华优秀传统文化的深厚敬意。规范是审美欣赏的根基，汉字书写必须首先满足记录汉语的实用属性，在此之上经过反复练习形成个人的审美风格，才能成为书法，具有审美价值。启功先生指出，书法艺术要建立在汉字书写规则上，脱离实用属性的书法艺术是空中楼阁。“丑书”“怪书”不是创新，追求汉字书写美观是每个人的责任，准确书写规范汉字本身就能展现汉字的自然美。如“腐”本来是“从肉府声”，上下结构，楷书字形延长府的一撇，形成半包围结构，使得整字更为沉稳。再如“修”，本是“从彡攸声”，将“彡”放置在“攵”下，使字形匀称。在规范书写中深入理解汉字之美，也是生动体悟中华优秀传统文化的重要过程。

其次，规范汉字书写教育是正源固本、提升文化自信的必由之路。汉字在历史上曾有篆、隶等多种不同字体。当前，在强调写好楷体字的同时，也要重视加强辨别分析，重视阐明汉字形体中蕴含的文化信息。遇到楷体构意不明的，可以追溯古文字字形，还原构意，沟通古今。传承本源方能正本清源。在规范汉字书写教育中讲汉字文化时，要遵循汉字构形的系统性，不能从主观臆测出发，弄出许多玄之又玄的新解。例如，有人将“出”解读为两山重叠，是无理据地简单拆分楷体字形。当我们追溯其造字意图时，“出”表示的是脚从坎穴中走出的意义，和“山”字并没有直接关系。类似的例证还有许多，如果不追溯本源只从理据不明确的楷体字形简单理解，非但不是新解还成了误解，反而不利于文化传承。只有在了解和掌握汉字构形与字体演变规律的基础上，才能更清楚地阐明文化内涵，提升文化自信。

最后，规范汉字书写教育需要坚持广阔的比较视野，推动更高质量的交流互鉴。中华优秀传统文化在世界上有广泛的影响，汉字在东亚文化圈多个国家地区广泛流传，在传播过程中形成了与我们有所差异的书写传统和字体风格。随着当前各类交流交往的增加，接触到域外汉字的机会也越来越多，我们要在比较中加强辨识、辩证对待，在互鉴互赏中坚守中华文化正源，做到守正开新。

概而言之，加强规范汉字书写教育是一项长期事业，文件的落实需要在学习和理解汉字科学理论的基础上，充分发挥学生和教师的活力，适当借助数字时代的技术优势，使学汉字、写汉字、懂汉字、爱汉字贯穿教育始终。

（作者：周云磊，系教育部基础教育教学指导委员会语文专委会秘书长，北京师范大学文学院党委书记、副研究员）

(责编：李昉、李依环)