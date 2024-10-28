原标题：前三季度全国城镇新增就业1049万人

27日，记者从人力资源社会保障部获悉，今年1—9月全国城镇新增就业1049万人。

“下一步，我们将锚定高质量充分就业目标，完善就业优先政策，稳定重点群体，深化改革，全力推进就业目标任务完成。”人力资源社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉在新闻发布会上表示。

一是着力稳定和扩大就业总量。挖掘各类产业链带动就业潜力，积极培育就业新增长点，实施先进制造业、银发经济等吸纳就业专项行动，统筹用好税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，支持企业稳岗扩岗。

二是着力加强职业技能培训。围绕数字经济、绿色经济等重点领域，落实差异化培训补贴政策，大规模开展技能培训，推行新型学徒制，支持企业建设实训基地，提高培训针对性。

三是着力实施重点群体帮扶。人力资源社会保障部聚焦离校未就业毕业生，实施就业服务攻坚行动；聚焦脱贫人口等农村劳动力，深入实施防止返贫就业攻坚行动。

四是着力优化就业创业服务。陈勇嘉介绍，人力资源社会保障部构建高质量公共就业服务体系，推出全国统一服务平台。完善创业带动就业保障制度，提升创业质量，营造良好创业环境。

五是着力加强劳动者权益保障。健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点范围。完善劳动关系协调协商机制，加强劳动争议调解仲裁和监察执法，切实维护劳动者合法权益。

（记者吴叶凡）

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