人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

前三季度全国城镇新增就业1049万人

2024年10月28日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：前三季度全国城镇新增就业1049万人

27日，记者从人力资源社会保障部获悉，今年1—9月全国城镇新增就业1049万人。

“下一步，我们将锚定高质量充分就业目标，完善就业优先政策，稳定重点群体，深化改革，全力推进就业目标任务完成。”人力资源社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉在新闻发布会上表示。

一是着力稳定和扩大就业总量。挖掘各类产业链带动就业潜力，积极培育就业新增长点，实施先进制造业、银发经济等吸纳就业专项行动，统筹用好税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，支持企业稳岗扩岗。

二是着力加强职业技能培训。围绕数字经济、绿色经济等重点领域，落实差异化培训补贴政策，大规模开展技能培训，推行新型学徒制，支持企业建设实训基地，提高培训针对性。

三是着力实施重点群体帮扶。人力资源社会保障部聚焦离校未就业毕业生，实施就业服务攻坚行动；聚焦脱贫人口等农村劳动力，深入实施防止返贫就业攻坚行动。

四是着力优化就业创业服务。陈勇嘉介绍，人力资源社会保障部构建高质量公共就业服务体系，推出全国统一服务平台。完善创业带动就业保障制度，提升创业质量，营造良好创业环境。

五是着力加强劳动者权益保障。健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点范围。完善劳动关系协调协商机制，加强劳动争议调解仲裁和监察执法，切实维护劳动者合法权益。

 （记者吴叶凡）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部