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浙江嘉兴

浙江嘉兴南湖区打造人才“磁吸场”

朱弼瑜 钱学强
2024年10月28日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，科创平台是汇集创新型人才的重要枢纽，是发展新质生产力的重要引擎。

近年来，浙江省嘉兴市南湖区以浙江清华长三角研究院、浙江中科应用技术研究院、中电科南湖研究院、南湖实验室为牵引，构建科创平台体系，引育高水平创新型人才队伍，取得丰硕成果：累计挂牌全国重点实验室2家，共吸引9个院士领衔团队入驻，研发投入强度连续15年居浙江省前十……

以才荐才，以才引才是南湖区做好人才工作的一大“秘诀”。南湖区有关方面聘用市外高校教师作为“南湖人才推荐官”，选聘一批“引才大使”分赴海内外创新高地，编织引才网络。据统计，南湖区围绕国家重大战略需求，帮助本地科研院所累计全职引育省级以上高层次人才60余名，带动集聚硕博人才超1000名。

南湖区依托项目引才，坚持引育并举，实施教育、科技、人才一体化发展。南湖区推行经费包干制，精准高效支配资金，缩短研究周期，实现从过程管理到成果管理的转变，从而增强对人才的吸引力。目前，已有首批3个院士团队纳入经费包干制试点范畴，涉及项目经费逾600万元。同时，南湖区创建工程博士培训基地，成立清华大学柔性电子技术卓越工程师培养基地，南湖研究院与中国电子科技大学形成联合培养协同机制，形成教、研、产三位一体深度融合的战略科技矩阵。据统计，近5年，南湖区的科研院所发挥“以院招才”“以院引企”作用，累计引进人才项目300余个。

诚意引才，服务至上，南湖区致力于为各类人才提供温馨周到的服务。为提高服务的及时性、精准性、便捷度，南湖区在全省范围内率先打造“人才e点通”服务云平台，“一网办齐大小事”，目前已可办理110个事项。此外，南湖区在浙江政务服务网一体化平台能“浙里办”独家上线了“南湖人才码”，为人才提供“一码畅享全服务”，至今已经服务超3.7万人次；开设了南湖区“人才之家”并实现了实体化人才服务阵地全覆盖，打造了“15分钟人才服务圈”。

(责编：李依环、孙竞)

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