本报记者 龚文静 林子涵

学员向主讲人西姆提问。

学员在做笔记。

学员在进行现场交流。

“海外云课堂”授课现场。

（以上图片均为江 绛摄）

近日，人民日报海外版新媒体“学习小组”组织开展“海外云课堂”活动，邀请北京大学南南合作与发展学院的专家学者做客网络直播间，围绕中国式现代化、中国发展经验、中非交流合作等话题，为埃塞俄比亚鲁班工坊的外籍学员进行全英文直播授课。

“你最关心的中国话题是什么？”

10月14日，北京时间下午3点，亚的斯亚贝巴时间上午10点，“海外云课堂”活动在线上举行。50多名埃塞俄比亚鲁班工坊的外籍学员整整齐齐坐在了教室的大屏幕前。

埃塞俄比亚鲁班工坊由天津职业技术师范大学与埃塞联邦职业技术培训学院合作建立，不仅为当地师生提供本土化实操课程，也为相关领域企业员工提供技能培训，很多学生毕业后进入当地知名企业工作或成功创业。

早在十几天前，“学习小组”编辑团队就通过采访交流、专题研讨、问卷调查等方式，向埃塞俄比亚鲁班工坊学员开展了问题征集：“你最关心的中国话题是什么？”

“中国保持繁荣发展的秘诀是什么？”“中国工程建设如此高效的原因何在？”“中国人是怎么做到团结一致的？”“中国有哪些先进技术？”“中国家庭怎样教育自己的孩子？”……学员们的问题涵盖经济发展、社会建设、科技创新、文化交流等多个方面，看得出来，他们对中国充满了好奇和向往。

在问题征集过程中，许多学员表达了想要到天安门广场、“鸟巢”、“水立方”、东方明珠塔等中国地标性建筑和热门景点“打卡”的愿望。一位埃塞俄比亚学员说：“我特别想乘坐中国高铁，去最具中国传统文化特色的地方看一看！”

“我们应当向中国学习什么？”

针对学员们这些“最关心的中国话题”，“学习小组”特地邀请北京大学南南合作与发展学院的两位专家学者，在线讲述中国发展故事，分享中国发展经验，为埃塞俄比亚学员答疑解惑。

一位是北京大学国家发展研究院智库研究员、北京大学非洲研究中心副秘书长王进杰。

王进杰博士长期致力于非洲发展问题研究，曾多次前往埃塞俄比亚进行调研。活动现场，她从全面深化改革、城市化和工业化、人口红利和教育、全球化等方面介绍了中国发展经验，分析了中国投资对埃塞俄比亚的有益影响。

另一位是埃塞俄比亚规划发展部前国务部长恩达尔卡乔·西姆。他目前正在北京大学南南合作与发展学院攻读博士学位。

西姆在中国生活、学习多年，他从埃塞俄比亚人的视角分享了“我们应当向中国学习什么”的观察思考。西姆认为，不盲目照搬照抄他国经验，根据自身国情制定政策，在基础设施建设、教育、健康等领域的高强度投资等，都是埃塞俄比亚应该向中国学习的重点内容。

西姆在演讲中分享了一则故事。

2004年，西姆第一次来中国时，一口气走访了16座城市。前不久，机缘巧合之下，他又来到了20年前曾参观过的工厂——一家位于山东潍坊的纺织机械厂。“20年过去，这家纺织机械厂已经完成了向健康环保转型升级的过程。”西姆说，“这种可持续的发展模式，也是埃塞俄比亚企业未来应当参考借鉴的。”

“给埃塞年轻人带来许多新思考”

直播授课时，埃塞俄比亚鲁班工坊的学员们同主讲人进行了充分的互动交流，许多学员表示“这样的线上课程很有意义！”

“关于中国发展道路的讨论特别有启发性，对于我们建设自己的国家有很强的借鉴意义。”学员阿玛蕾今年从亚的斯亚贝巴大学毕业，前不久刚刚入职中交一公局集团海外事业部。她在受访时表示：“这次‘海外云课堂’，增进了我对建筑行业的了解。虽然语言和习惯存在差异，但埃塞俄比亚员工和中国员工一样能很好地沟通合作。”

“两位专家分享的内容能够给埃塞俄比亚年轻人带来许多新思考，大家都很渴望了解中国发展的成功经验。”学员那多思是一名工程师，目前已在中交建工作2年。他说：“在中国企业任职，让我得到了许多学习和提升自己的机会，也加深了我对跨文化交流的理解。”

埃塞俄比亚鲁班工坊中方负责人江绛表示，现场学员听得十分专注，虽然相隔上万公里、横跨5个时区，但这场持续100分钟的“海外云课堂”却没有一点距离感。“特别是有埃塞俄比亚人讲授，大家都感到很亲近、很可信”。学员所属单位、中交一公局集团海外事业部相关负责人也认为，本次活动搭建起了两国间知识合作的桥梁，希望将来能有更多交流机会。

未来，学习小组“海外云课堂”还将走进更多国家，把中国故事、中国经验讲给更多人听。

(责编：李依环、孙竞)