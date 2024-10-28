本报记者 杨 宁

在新西兰，一群热爱中华文化的年轻人正通过他们的努力和热情，让汉文化在这片土地上绽放出新的光彩。作为新西兰汉文化协会的主要负责人，舒涵是许多海外华人心中的文化使者。

结缘之初

“我很早就接触到汉文化了，大概从小学开始。”舒涵回忆道，“我的家人一直希望我学习一些传统技艺，比如茶道、琴棋书画等，这些经历让我对汉文化产生了浓厚的兴趣，也让我对相关活动更加热衷。”

舒涵坦言，家庭的支持和熏陶是她深入了解汉文化的动力。此外，2012年，舒涵还加入了杭州的钱塘汉韵社团。在社团里，她不仅学习了汉服的穿戴和搭配，还深入了解了汉服背后的文化内涵和历史背景。

如果说汉服是舒涵接触汉文化的起点，那么学习古琴则让她更深刻地领略到了中华文化的魅力。“我学古琴是因为首先接触到了汉服，但古琴让我真正领略到了中华文化的美。”舒涵说，“我的古琴老师教我时，会讲述不同音阶所蕴含的文化象征，比如‘龙巢凤池’，这些都让我感受到了乐理的美。”古琴让舒涵从听觉上感受到了中华文化的深厚底蕴。“古琴的学习让我更加坚定了要去弘扬传统文化的信念。”她说。

来到海外

高中毕业后，舒涵来到新西兰留学，在大学中，她注意到了汉文化社。“当时看到有这么一群志同道合的小伙伴，我就决定加入，一起为传承汉文化努力。”舒涵回忆道。

舒涵和成员们策划了许多活动，不仅吸引了众多华人参与，也让不少外国人对中国文化产生了浓厚的兴趣。“我记得有一次我们在公园里做雅集，穿汉服进行展示，很多外国人过来询问。”舒涵笑道。

“他们对汉文化很感兴趣，问了很多问题，我们也很高兴能够向他们介绍我们的文化”。随着时间的推移，舒涵意识到，仅仅在校园内推广汉文化远远不够。于是，她和伙伴们一起创立了新西兰汉文化协会，从一个学生性社团转变为一个社会性的非营利组织。

“协会的成立初衷是为了更好地传承和弘扬汉文化，让更多人了解并爱上中华文化。”舒涵介绍道，“从注册到现在已经有两年的时间了，虽然面临诸多挑战，但我们始终坚守初心。”

在推广汉文化的过程中，舒涵和协会成员遇到了不少挑战。“首先是非营利团体的运营资金问题，政府支持有限，有时还需要靠华人商家赞助。”舒涵说，“在新西兰，我们只要勇敢地展示汉服和汉文化，大多数人都会给予正面的反馈。而且，通过不断创新活动形式和内容，我们吸引了更多人的关注和参与。”

融入生活

舒涵和协会成员不断创新活动形式和内容，吸引更多人的关注和参与。他们策划了一系列精彩纷呈的活动，如中秋祭月、开笔礼、茶会等。这些活动不仅丰富了华人的文化生活，也让当地人对中国文化有了更深入的了解。

“我们参与策划的月亮节活动，已经成为一年中最大的中华文化活动之一。”舒涵介绍，“在活动中，我们设置了传统文化小游戏、汉服巡游、舞龙舞狮等环节，让更多人感受到汉文化的魅力。”

除了传统的文化活动外，舒涵还注重将汉文化与现代生活相结合。“我们支持大家在日常生活中穿汉服，但希望的是推陈出新，融入现代生活。”她说，“当一个文化真正融入你的生活中，它才算是得到了真正的传承。汉服永远不只是一件衣服，我们要传承的是它骨子里的味道和韵味。”舒涵说，“只有当汉文化真正融入你的生活中时，你才会感受到它的魅力和力量。”

在舒涵和协会成员的努力下，新西兰汉文化协会逐渐成了当地华人社区的一个重要组成部分。他们通过举办各种活动、展示汉文化魅力、传播中华文化精髓等方式，为新西兰的多元文化发展做出了积极贡献。同时，他们也用自己的实际行动证明了：无论身在何处，中华文化都能焕发出璀璨的光芒。

对于未来，舒涵充满了期待和信心。“我们希望能够更好地传承中华文化，让更多人看到中国文化、华夏文化的美”。同时，舒涵也强调了传承与创新并重的重要性。“我们不会丢掉传统文化的根，但也会不断创新活动形式和内容，让更多人愿意了解和接受汉文化。”她说。

(责编：李依环、孙竞)