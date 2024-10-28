本报香港10月27日电 （记者陈然）由紫荆杂志社和香港教育工作者联会主办的第七届“紫荆杯”全港中小学生知识竞赛总决赛暨颁奖典礼26日在香港举行。本届竞赛以“庆祝中华人民共和国成立75周年”为主题，共吸引全港400多所学校、5万多名学生参与。

香港特区行政长官李家超发表视频致辞表示，此次知识竞赛胜负只是其次，最重要的是同学们在参赛过程中能够加深对国家历史和发展的了解。希望同学们作为中华儿女能积极装备自己，以后成为可堪大任的栋梁之材，为建设美好香港、实现民族复兴积极贡献力量。

紫荆文化集团董事长许正中致辞说，参与此次比赛的学校数目和人数均超过上届，参赛学校和师生对此次活动高度重视，让更多香港青少年深刻认识新中国成立75年来的发展历程和取得的辉煌成就，加深香港青少年作为中国人的骄傲与自豪。

培侨小学学生吴宇航代表参赛选手发言说，此次比赛不仅是一场知识的比拼，更是一次爱国主义教育的洗礼。它激发了同学们内心深处对祖国的热爱和自豪，未来定会更加努力学习，为祖国的繁荣发展贡献力量。

据介绍，本届竞赛聚焦新中国成立75周年以来各方面成就以及“一国两制”在港澳的成功实践、《粤港澳大湾区发展规划纲要》实施5周年等重要里程碑事件。中学组和小学组冠军分别由仁济医院王华湘中学和吴氏宗亲总会泰伯纪念学校夺得，比赛获奖队伍随后将前往中国内地，开展主题为“游学神州”的参观考察活动。

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