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杨军：推动构建更加公平、开放、包容和可持续的教育体系

2024年10月28日08:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月28日电 第25届中国国际教育年会将于10月底启幕。“教育应强调公平与普及、创新与探索，而教育工作者则要关注教育的适应性、前瞻性和引领性。”会议启幕前，中国教育国际交流协会秘书长杨军在接受人民网记者采访时表示，应该推动构建更加公平、开放、包容和可持续的教育体系。

确保每个孩子都有接受良好教育的机会

杨军认为，教育应当面向全体人民，确保每个孩子都有接受良好教育的机会，无论其出身、地域或经济条件。这不仅是实现社会公正的基础，也是提升国民整体素质、促进社会和谐发展的关键。

“教育需要激发学生的求知欲，培养学生的好奇心、批判性思维和适应能力，鼓励他们勇于探索未知领域，为应对全球共同挑战、解决未来可能出现的问题做好准备。”杨军认为，应该培养能够适应和引领未来社会发展的创新型人才，为社会可持续发展和人类的共同未来提供智力支持和人才保障。

在杨军看来，教育工作者不仅要关注当前的社会需求，更要着眼于未来的发展趋势。同时，也需要通过加强国际合作，共享教育资源，凝聚智慧与共识，共同应对全球性挑战。

务实服务于中国教育高效“走出去”和高质量“引进来”

“走出去”和“引进来”是我国深入实施教育对外战略的两大实施路径。杨军认为，要务实服务于中国教育高效“走出去”和高质量“引进来”，为中国教育联通世界搭建桥梁，为构建更加开放、包容、可持续的全球教育发展生态贡献智慧与力量。

杨军表示，在“走出去”方面，应该讲好立体、生动的中国教育发展故事，以增进理解、消弭分歧、求同存异，切实提升中国教育的国际影响力和话语权。

在“引进来”方面，杨军认为，要进一步加强与来自更多国家、更广领域的专家学者间的交流合作，多借鉴吸收国外最新的教育发展理念和先进经验，为广大学子提供更多直接对话全球优质教育资源的机会。

助力构建推动教育、科技、人才一体化发展的良好生态

党的二十届三中全会强调，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。杨军说：“交流协会充分发挥社会团体优势，开展了一系列内涵丰富、特色鲜明的教育国际交流活动来助力构建推动我国教育、科技、人才一体化发展的良好生态”。

杨军介绍，协会通过开展各类国际教育活动，密织科研合作交流网络，搭建国际科研合作平台。通过协会搭建的平台组织开展以科研合作、人才培养等为主题的国际会议、海外培训、国际交流等活动，助力扩大高校国际科技交流合作，以高水平的教育对外开放促进教育、科技、人才一体化发展。

“我们还积极参与全球教育治理，开展高水平国际教育合作，推动国际社会正确、深入认识中国、了解中国。”杨军说。

据悉，本届年会将于10月底启幕，主体活动将于10月31日至11月2日在京举行，年会主题为“教育：为人人 为未知 为未来”。本届年会将重点围绕教育强国建设，组织全体大会、CACIE之夜、平行论坛、合作洽谈、CACIE漫谈、教育展览六大版块等近百场教育交流活动，拟邀请全球超过60个国家和地区的4500余名社会各界代表参会。（郝孟佳、实习生田怡婷）

(责编：李昉、熊旭)

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