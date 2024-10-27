本报记者 吴 月

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教师减负，事关高素质教师队伍建设和教育高质量发展。各地针对社会事务随意进入中小学校园和开展过程中存在形式主义等问题，开展专项整治，减轻中小学教师负担，营造教育教学良好环境。

在浙江金华义乌市绣湖小学，读书节、足球赛等丰富的教育教学活动，让孩子们收获满满。

学生的成长，得益于教师对教育教学的专注。“开展社会事务进校园专项整治后，老师们有更多时间和精力研究教学。”绣湖小学校长朱向阳道出不少教师的感受。

教师减负，事关高素质教师队伍建设和教育高质量发展。今年4月，中央教育工作领导小组秘书组印发通知，对开展规范社会事务进校园为中小学教师减负专项整治工作作出部署，要求集中整治与教育教学无关的活动和工作随意进入校园情况，以及社会事务进校园过程中重留痕轻实效的形式主义，通过建立健全社会事务进校园审批报备制度和监督管理长效机制，营造教育教学良好环境。

专项整治开展以来，各地落实情况如何？记者进行了采访。

制度先行，学校有依据

根据要求，各地系统摸排近年来社会事务进校园情况，聚焦破解社会事务进校园“把关难”等政策堵点，制定准入标准，加强问题整改，并建立社会事务进校园审批报备制度，严控省、市、县三级社会事务进校园总量，建立白名单并向社会公布。

今年7月，浙江省公布2024年中小学社会事务进校园白名单，规定未列入白名单的事项一律不得进校园，确有必要临时增加的须严格履行审批报备程序，每所学校每年度社会事务进校园不超过6项。

在朱向阳看来，严格的审批报备制度，将无关社会事务挡在了校外，“有理有据，学校不轻易向家长转发通知，也减轻了家长的负担。”

湖南怀化市宏宇小学校长黄生迟感受明显。湖南省委教育工作领导小组秘书组牵头对各省直单位申报的事项统筹、优化后精减，今年5月发布了省级层面白名单。“作为校长，我明显感觉到，与学校联系、要求办活动的部门和单位少了。”黄生迟说，老师们有更多时间和精力投入课程教学、班级管理等工作。

近期，各地陆续向社会公布社会事务进校园白名单。陕西省发布的白名单中，牵头部门、实施依据、开展频次等一应俱全；山东省的白名单以进校园方式为标准，分为专项进校园、提供资源由学校自主开展、融入学校正常教育教学等3类。教育部教师工作司负责人表示，各地要进一步细化政策措施，突出审批报备和白名单制度的刚性和可操作性。

遵循规律，活动提质量

“送法进校园”系列活动、“安全教育”系列活动……这是甘肃省中小学校社会事务进校园活动白名单中的内容。

“开展活动是为了促进孩子健康成长，而不是为了拍照、留痕。”从教20余年的中国科学院兰州分院中学教师郭浩对这些活动并不陌生。他介绍，例如开展“送法进校园”活动时，学校的法治副校长深入浅出地为学生讲解法律知识，内容包括预防校园欺凌等。“遵循教育教学规律，才能提高活动实效。”他说。

据悉，此次规范社会事务进校园专项整治的范围既包括社会事务随意进入校园的问题，也包括进校园过程中容易出现的形式主义问题，如滥用应用程序和工作群组、打卡、接龙、做题、拍照等。为此，多地提出，倡导进校园活动与学科教学、班团队会、校园文化建设等学校教育和管理工作有机融合，严控活动范围和时长，提升活动质量。

上学期，湖南长沙市长郡滨江中学开展的科技馆科普进校园活动深受学生欢迎。湖南省科技馆工作人员展示的“空气炮”“神秘液氮秀”等科普小实验，引来孩子们的阵阵惊叹。

长郡滨江中学校长石东妮介绍，学校每年都会举办科技节，科技馆科普进校园活动融入学校工作计划，“我们与湖南省科技馆提前沟通活动内容、制定方案，根据学生特点开展科学教育，让同学们更有收获。”

如何防止一定时间内进校园事务过于集中，造成不合理负担？“第五周，开展中小学生安全教育日活动；第十五周，开展爱眼日主题周会……”黄生迟介绍，学期初，学校会制订本学期工作计划，合理安排进校园白名单中的事项，让教师提前知晓，避免影响教学安排。

健全机制，长效减负担

围绕健全长效机制，各地通过监测、核查、通报等方式，常态化规范社会事务进校园工作。

“‘教师负担码上报’小程序平台的线索反映，某县有学生未参加医保，县教育局为督促配合做好医保征缴工作，在微信群对学校提出‘100%完成’的工作目标，学校又将任务摊派给班主任。”湖南省教育厅教师工作与师范教育处负责人介绍，“收到举报后，省教育厅联合省委督查室立即派调查组实地核查，及时纠正了违规做法。”

据悉，在健全监督管理机制方面，甘肃省教育厅建立教师减负“一码报”机制，面向社会广泛收集问题线索；云南省将教师减负相关情况纳入政府履行教育职责督导评估；江苏省实行“每月一监测、每季一通报”工作机制，在各类学校设置监测点，实现地域全覆盖、学段全覆盖。

“做好教师负担的‘减法’，要与加强教师队伍管理改革、提高教师队伍整体素质等一系列‘加法’统筹规划。”在中国教育科学研究院研究员李新翠看来，为教师减负是一项系统工程，应与优化教师资源配置、完善教师管理制度、深化教育评价改革等一体推进。

上海市静安区教育局推出一系列举措，如设立班主任助手等，助力提升班主任工作效能。

教育部教师工作司负责人表示，各地要进一步完善工作机制，强化统筹协调，为教师减负提供强有力的制度保障，并进一步加大督促力度，强化源头把关、过程监管、追责问责，形成社会事务进校园规范管理长效机制，切实减轻中小学教师非教育教学负担。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)