人民网北京10月25日电 日前，话剧《古典爱情》在北京师范大学北国剧场完成首轮演出。这是继2021年北师大版话剧《我们的荆轲》成功演出以来，北师大国际写作中心影视戏剧工作坊“中国当代文学‘新经典’校园戏剧工程”推出的又一作品。

话剧《古典爱情》共分为五场，演出近100分钟。通过文学与戏剧的跨界融合，话剧以青年视角、青年方法、青年腔调传递价值理想，充分激发校园戏剧活力，呈现文艺多重效能，推动文学经典的时代化解读与大众化传播。

中国当代文学研究会会长、北京师范大学国际写作中心执行主任张清华认为，话剧贯穿文学与日常、打通古代与现代，将小说原作中高度符号化的人物落实为有血有肉的鲜活个体。《古典爱情》不仅是北京师范大学文学院和国际写作中心学科教育和人才培养的最新成果，更是北师大校园文化建设的又一里程碑。

“从《我们的荆轲》到《古典爱情》，北师大青年学子敢为人先、奋力拓荒，为中国校园戏剧积累了宝贵的成功经验。期待越来越多的志同道合者加入到这项事业中来，发挥校园戏剧独特优势，一同书写中国故事的丰富与精彩。”北京师范大学文学院党委书记、话剧总监制周云磊谈到。

北京师范大学戏剧影视文化研究中心主任、“中国当代文学‘新经典’校园戏剧工程”项目负责人梁振华介绍，青年的想象力和创造性突破了先锋文学在内容和形式上的“不可改”，校园戏剧在青年和先锋文学之间搭建了沟通的桥梁。未来，项目将着力完善经典作品“搭台”、专家学者把关、青年学生“唱戏”的剧作打造和人才培养机制，以文体共通带动文学共创，用文艺共建实现文化共享。（孙竞、实习生田怡婷）

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