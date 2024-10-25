展览现场。北航供图

师生现场观展。北航供图

为庆祝北京航空航天大学建校72周年，美育系列精品展之“中国油画名家笔下的井冈山”近日在北航开幕。81位艺术家的81幅油画作品在当天展出。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，希望广大师生在展览中感受新时代油画家的创作成果和艺术才华，学习传承好革命文化，为建设中国特色、世界一流大学作出新的更大贡献。

文化和旅游部艺术发展中心主任姚友超表示，本次画展不仅是对井冈山自然景观的再现，更是对革命历史记忆的深刻铭记。北航赓续红色血脉，弘扬以“空天报国”为内核的北航精神，这与井冈山精神血脉相承。

“美育系列精品展是北航长期坚持的一项重要的文化品牌活动，是加强一流大学文化建设的重要举措，在构建艺术与科技相结合的北航特色美育体系方面发挥了重要作用。”中央美术学院院长、“中国油画名家笔下”系列采风活动与展览总策划林茂介绍。

据悉，此次巡展活动由北航、文化和旅游部艺术发展中心共同策划主办，将持续到11月7日。

(责编：郝孟佳、熊旭)