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高校学生事务管理研讨会在京举办

2024年10月25日11:52 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月25日电 日前，由北京科技大学和北京高校学生工作学会联合主办的高校学生事务管理国际研讨会在京举办。来自北京大学、清华大学、北京航空航天大学等90余所高校的专家学者和师生代表展开交流研讨。

对于做好新时代学生事务管理工作，北京市委教育工委副书记王达品表示，希望广大高校秉持精准化管理理念，构建智能化管理平台，打造专业化工作团队，提升服务引领水平，强化履职尽责与担当能力，推动事务管理向更高层次发展。

北京科技大学党委副书记于成文阐述了以“钢铁精神”为内核构建“钢筋铁骨”特色育人模式的重要性。他表示，近年来，学校在学生日常思想政治教育和事务管理等方面不断探索，未来还将持续搭建交流平台，为首都高校学生工作及教育事业的发展作出积极贡献。

据悉，2024年是北京科技大学的国际化年，本次会议也是北京高校学生工作学会学术年会及2024“一带一路”科技人文交流与高质量发展论坛的分论坛。在主题发言环节，与会专家学者结合工作实际，聚焦“高校学生事务管理与创新”“学生发展与支持”“教育方法与策略创新”等话题进行深入分享。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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