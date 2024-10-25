人民网北京10月25日电 （记者李依环）近日，教育部印发《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》（下称《通知》），明确要求培养学生掌握正确的书写坐姿和执笔姿势，养成良好的书写习惯；培养学生正确掌握规范汉字的字形和书写技能，提高书写能力；引导学生深入了解汉字蕴含的历史文化价值，坚定文化自信。

《通知》要求，地方各级教育行政部门要充分认识做好规范汉字书写教育工作的重要意义，建立长效工作机制，在政策、经费、项目等方面给予支持，指导支持中小学校根据学生身体发育情况，确保桌椅、采光照明等符合有关要求。各地各校要多措并举，逐步解决规范汉字书写师资不足问题。

《通知》提出八方面任务措施：一是培养良好书写习惯，助力预防和矫正学生“脊柱侧弯”和“小眼镜”。

二是提高规范书写水平，培养学生逐步学会书写正楷字和规范、通行的行楷字，不断提高书写质量和速度。

三是传承优秀汉字文化，培养学生感悟汉字的文化内涵。

四是统筹发挥一、二课堂作用，鼓励多种形式加强规范汉字书写教育，组织学生参加中华经典诵写讲大赛和全国中小学生艺术展演等活动。

五是规范校园用字，将规范汉字书写教育融入校园文化建设。

六是发挥教师表率作用，倡导学校广泛开展“三笔字（钢笔字、粉笔字和毛笔字）”教师基本功比赛，将规范汉字书写教育纳入教师培训。

七是增强数字赋能，探索数字化技术手段赋能规范汉字书写教育的新模式；八是建立科学评价机制，鼓励将规范汉字书写纳入有关考核评价内容。

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