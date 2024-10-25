南京航空航天大学校长 姜 斌

原标题：聚焦“三航”特色 推进“三链”融合

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，完善高校科技创新机制，提高成果转化效能。

近年来，南京航空航天大学坚持“四个面向”，突出航空航天民航办学特色与优势，深度融入行业企业和地方经济社会发展，全面锻造创新链，构建转化链，延伸服务链，聚力提升高水平成果转化效能，以深度开放融合加快培育发展新质生产力。

突出“三航”特色，拓展优势领域，锻造创新链提高科技成果转化的势能。南航聚焦“三航”特色，以国家重大战略需求为牵引，瞄准科技前沿和关键共性技术，积聚力量进行基础性、原创性、引领性科技攻关，产出高水平科技创新成果，为技术转移和成果转化注入“源头活水”。依托“三航”领域国家重点学科和科技创新平台，深度对接行业单位，大力促进基础研究成果应用开发，为重点战略任务实施和高新关键技术突破提供有力支撑。不断拓展优势科研领域，突破一批制约产业发展的重大技术短板，提高科技成果转化和产业化水平。深化落实与行业龙头企业的战略合作，共同承担国家、行业、企业的科研攻关与科技创新项目，形成创新联合体、创新共同体，针对产业发展中的关键技术和共性技术进行系统集成和工程化研究，在提升企业技术创新能力、优化技术和产品结构的同时，更好发挥科技引领支撑作用，带动相关产业转型升级、提质增效。

打造转化平台，集聚创新要素，构建转化链提高科技成果转化的动能。南航积极推动校内外优势创新资源集聚整合，探索打造成果转化与人才培养、科技创新、社会服务深度融合的创新体系，通过开放式、网络化、集聚型、多层次的布局，形成“国际创新港+校地研究院+联合实验室+技术转移机构”的产学研高效协同新生态，进一步推动产学研深度融合发展。南航与南京市共建南航国际创新港，积极探索“创新团队+研究院+实验室+创新平台”一体化有组织的深度融合发展新模式，着力打造高端人才引育高地、科技创新创业港湾、科教产教融合源泉、校地融合发展示范、体制机制探索特区。围绕航空航天、装备制造、电子信息等重点产业领域积极布局建设校地研究院，成功孵化了一批高新技术企业，集聚了一批创新创业人才，提升对长三角、珠三角等区域科技创新服务能力。与行业重点龙头骨干企业、上市公司共建联合实验室或者研究中心，面向产业需求共同凝练问题，联合开展科研攻关，协同培养科技人才，共同促进科技成果转移转化，发起成立全国先进复合材料技术与装备创新联盟、全国直升机创新联盟、江苏无人机产业创新联盟、低空经济创新发展联盟和高端装备重点实验室联盟等，全面赋能培育发展新质生产力。

夯实管理基础，深化模式创新，延伸服务链提高科技成果转化的效能。南航建立健全以需求为导向的技术转移服务体制机制，打造全方位、全链条、高效能的科技创新服务体系，促进创新主体协同互动、创新要素顺畅流动、科技成果转移转化。成立知识产权管理与科技成果转化领导小组，由校领导担任组长、各相关职能部门及直属单位主要负责人作为成员直接参与，统筹协调科技创新和知识产权管理、科技成果转移转化等工作。探索技术转移精细化运营模式，建立项目入库—分析评估—指定技术转移专员—细化方案—项目实施—项目评审—项目结项的“七步法”科技成果转化全流程管理体系，针对每个过程制定相应实施细则和风险防控机制，规范南航技术转移转化行为，营造良好的科技成果转化环境。积极构建辐射全国的技术转移网络，在重点区域设立技术转移中心分支机构，打通与各区域企事业单位的供需对接通道。创新技术转移手段，以整合资源为主线，以资源共享为核心，建设技术转移信息交互平台，促进市场需求主体与学校科技成果的精准对接。建立技术经理人服务体系，培养专业化技术转移人才队伍，为科技成果供需双方提供专业的全方位、一站式服务，稳步推进学校科技成果转移转化工作，高效服务地方经济社会发展。

进一步深化高校科技体制机制改革，特别是优化科技成果转化机制，是提升科技成果转移转化效率的重要保证。面向未来，南航将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神和习近平总书记就推进新型工业化作出的重要指示，充分发挥高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力重要结合点的作用，持续增强改革意识、树牢改革思维、优化改革举措，不断探索科技成果转移转化新机制、新模式，提高成果转化效能，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，为加快推进新型工业化、培育发展新质生产力作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、李昉)