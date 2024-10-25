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打造船海核领域国家战略科技力量

哈尔滨工程大学校长 宋迎东
2024年10月25日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：打造船海核领域国家战略科技力量

习近平总书记在哈尔滨工程大学考察时强调，哈尔滨工程大学要发扬“哈军工”优良传统，紧贴强国强军需要，抓好教育、科技、人才工作，为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功。

哈尔滨工程大学始终牢记嘱托，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，建设特色鲜明的国家战略科技力量，全面提高人才自主培养质量，全力建设人才高地，全方位深化有组织科研，加快科技成果转化，为推进新型工业化、服务东北全面振兴贡献力量。

坚持和加强党的全面领导，为强化国家战略科技力量提供坚强保障。学校从党和国家事业发展战略全局出发，做到科技创新与国家需求、人民需要同频共振，把改革创新作为根本动力，以敢为人先、敢为必成的胆识魄力，破解长期以来制约高质量发展的难题。学校以党建创新驱动科技创新，始终坚持以“中国特色”为引领，以“国防底色、工信特色”为基调，以“船海特色、龙江特色”为特质，实现“五色”并举、特色办学，创新提出并落实党建业务“一项任务、一体两面、一支队伍、一股力量、一把尺子”的融合发展理念，大力弘扬科学家精神、哈军工精神，推进党建与业务深度融合，把党的领导落实到科技创新工作的全过程各方面，为培育国家战略人才力量提供坚强保障。

全面提高人才自主培养质量，为强化国家战略科技力量注入“源头活水”。主动应答“教育强国，哈工程何为”时代命题，全面提高人才自主培养质量，形成教育培养人才、人才支撑科技、科技赋能教育的良性循环，有效提升原始创新和突破“卡脖子”关键技术能力。坚持特色发展、学科牵引、人才强校、开放办学、制度创新，深化产教融合、科教融汇，努力培养“可靠顶用、拔尖创新”的新时代“工学”人才，引导青年学子积极投身科技创新，为培育发展新质生产力提供有力人才支撑。学校依托未来技术学院，积极布局新兴学科与交叉学科，形成一批以导师制、书院制、项目制、本博贯通等为代表的人才培养模式改革范式，塑造新工科未来教育新模式，培养应对未来挑战的拔尖创新人才。以国家卓越工程师学院建设为依托，有组织地与重点行业、大院大所大企协同创新，探索产学研融合人才培养模式，创新校企合作机制，扎实提升卓越工程师培养质量。

加强高水平教师队伍建设，为强化国家战略科技力量构筑人才高地。学校牢固树立“大人才观”，完善“引培用服”全链条人才工作体系，不断加大高层次人才引培和支持力度，优化人才引进、培育、评价激励机制，构建“大师+团队”人才培育模式，加快培养造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新型人才队伍。涌现了“时代楷模”、全国教书育人楷模、全国模范教师等一批先进典型，主动服务国家重大战略和地方经济社会发展。

加快发展新质生产力，为强化国家战略科技力量加强实战检验。科技成果转化是打通科技创新价值链的“最后一公里”，科技成果只有转化为现实生产力，才能真正释放创新驱动发展的原动力。学校紧贴国家需要，紧扣“四个面向”，深化有组织科研改革，推动基础研究与应用研究协同互促，打造发展新质生产力的重要阵地。学校坚持战略导向，充分发挥“三海一核”学科特色优势，深耕基础研究和核心技术攻关，构筑大平台，汇聚大团队，承接大项目，作出大贡献，取得大成果。实现多项“从0到1”原创性突破，有力支撑“华龙一号”核电机组、“悟空号”全海深无人潜水器、重型燃气轮机等“国之重器”的研制，全力服务高水平科技自立自强。学校建立“技术熟化—试验试用—能力生成—催生成果”快速转化应用路径，推进先进技术成果迈向实际应用，加快研究成果向现实生产力转化，自研关键技术助力我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”成功运营，自研装备助力国家深水油气装备现代产业链建设。建设汉江实验室哈尔滨研究中心，与江苏省南通市合力打造高端船舶海工高技术成果转化样板，推动形成有影响力的产业技术创新成果。学校设立“服务龙江专项”基金，引导优质科技成果落地黑龙江省，与黑龙江省农业科学院共建联合研究院，与尚志市合力打造38公里特色农业产业带。

哈尔滨工程大学将坚定信心、真抓实干，深刻把握推进教育科技人才体制机制一体改革战略部署，持续深化改革，加快转型发展，高标准打造船海核领域国家战略科技力量，为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功。

(责编：郝孟佳、李昉)

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