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阿尔及利亚高校成立首个中文系

2024年10月25日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电  （记者徐永春）阿尔及利亚阿尔及尔第二大学中文系成立仪式日前在该校举行，标志着阿尔及利亚高校的首个中文系正式成立。

中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛、阿高教和科研部长特别代表舒凯里、阿尔及尔第二大学校长拉赫马尼、中国西北师范大学副校长李文生等出席仪式并致辞，中文系首批学生、在阿汉语教师等百余人出席活动。

赵平盛表示，阿尔及尔第二大学中文系是阿高校成立的首个中文系，是近年来两国在文化和高教领域合作的重大成果。语言是历史文化传承的载体，是人民友好交往的桥梁，是文明互学互鉴的纽带，希望中文系的同学们认真学习，立志做中阿友好合作的实践者、促进者、贡献者。

舒凯里表示，阿高教部大力支持两国高校加强校际交流与合作，中文系不仅是两国友谊的象征，也为阿学生打开了解中国的窗口，期待中文教学事业在阿蓬勃发展，为加强阿中双边关系、巩固两国传统友好贡献力量。

拉赫马尼表示，中文是国际化语言，中文系为双方的交流与合作提供了新平台。阿尔及尔第二大学希望与西北师范大学继续在人才培养、人员互访、联合研究等领域开展全方位务实合作，打造阿中高校合作的典范。

李文生说，西北师范大学愿继续深化与阿尔及尔第二大学的合作，共同推进中文系的师资培训、课程设置和学术研究，并积极探索在科研、学术交流等诸多领域的深层次合作模式，推动两校教育事业向前发展。

中文系学生伊尔哈姆接受新华社记者采访时说，虽然中文很难，但是不影响自己学习中文的兴趣。“中国很大，我还没有去过中国，非常期待去看一看。”

在中国教育部中外语言交流合作中心、西北师范大学的大力支持下，阿尔及尔第二大学于今年9月设立中文系。

(责编：李依环、李昉)

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