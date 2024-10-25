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难忘的假期 美好的相遇（我在中国留学）

蓝佳骏
2024年10月25日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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蓝佳骏在上海留影。
作者供图

今年是我第一次过中国国庆节，收获颇多。

国庆节前一天晚上，一位朋友从德国来到上海。她是第一次来上海，在国庆假期期间，我带着她四处游览。

假期第一天，我们和一群同学沿着外滩散步，走了几公里，路旁的景色格外美丽。伴随着美丽的灯光和朋友们的交谈，这些独特的风景深深地印在了我的脑海中。后来，我带她参观了南京东路、豫园和静安寺。豫园文化底蕴深厚，建筑风格独特；南京东路人潮涌动，特别热闹；静安寺历史悠久、格局独特。

我们还品尝了当地美食，吃了蟹黄面和蟹黄小笼包。我之前在苏州看到过蟹黄面，早就想尝一尝，终于如愿以偿，味道果然独特。后来，我们还吃了一家网红餐厅，餐厅装潢让人仿佛置身于森林之中，不仅美味，还拍了许多好看的照片。

国庆假期最后一天，我们到了浦东新区的陆家嘴，参观了朵云书院，从高处俯瞰整个上海的风景，感觉非常特别。

旅程中，让我记忆更为深刻的是那些温暖的遇见。

有一天晚上，我和朋友正沿着苏州河骑车，边骑边用德语聊天。突然，一群骑自行车的运动爱好者经过我们。在一个红绿灯路口，一位中国男生回头用德语问我们是否在说德语。当时我们感到很惊讶，后来才知道他一年前曾在德国留学。尽管上海很大，但那一刻我觉得上海很小。很快，我们就聊了起来。这也正是语言的力量，将人们连接在一起，拉近了彼此的距离。

国庆假期和朋友一起探访上海，不仅让我感受到了上海这座国际都市的多样与繁华，也让我在与朋友的相处中收获了许多难忘的回忆。这些体验不仅仅是对美景的欣赏，也是对中国文化的进一步探索与感悟。通过此次探访，我对中国有了更深入的了解和新的认识，也感受到了语言的魅力，它不仅是沟通的工具，更是一座桥梁，让来自不同背景的人们可以交流沟通。

真是一个难忘的假期！

（作者为同济大学德国留学生）

(责编：李依环、李昉)

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