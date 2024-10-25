原标题：校地合作共赴振兴的故事

日前，记者一行驾车沿着蜿蜒曲折的盘山道前行，最终抵达了一座被群山包裹的云南边陲小城——大连理工大学定点帮扶的云南省龙陵县。

在大连理工大学定点帮扶建设的石斛花种植基地，一株株石斛花在智慧喷淋系统沐浴下伸枝展叶，花团锦簇。“智慧喷淋系统是大连理工大学结合石斛生长特点，将水肥药进行雾化定时喷淋，为石斛花卉智慧供水供养定制引入的特种设备。投入使用后可节约人工成本50%以上，提升效能20%以上。”大连理工大学挂职干部李晓丹介绍。

为助力龙陵县打造“中国紫皮石斛之乡”，大连理工大学滇西产业发展研究院发挥云南省成长型新型研发机构优势，在龙陵县设立专家工作站，对石斛种植、防病、加工、物流、营销等进行全方位帮扶，助力龙陵石斛向百亿产业目标有序迈进。

自2013年大连理工大学定点帮扶龙陵县以来，该校积极对接龙陵发展需求，努力打好人才培养、成果转化、产业振兴和定点帮扶工作“组合拳”。11年来，大连理工大学累计投入无偿帮扶资金5000余万元，引进帮扶资金超过10亿元，培训各类人才14000余人次，购买和帮助销售农产品超过5000万元，直接带动5500余个建档立卡户脱贫致富，直接带动就业人口近10000人。

“学校设置专门机构统筹管理驻滇干部、研究院、科研团队，形成帮扶工作合力，累计建设‘五大振兴’基地60余个。特别是近两年，我们进一步聚焦成果转化，打造具有大工特色的‘乡村振兴科技转化平台’，开辟校地合作新赛道，努力实现龙陵县高质量自主可持续发展。”大连理工大学对口支援与定点帮扶工作办公室主任翟钢军说。

帮扶过程中，大连理工大学为龙陵县引进了光伏行业的龙头企业。企业的引入使龙陵县工业产值从2016年的50亿元增长至2023年的300亿元，带动了龙陵县乃至云南省硅产业发展。大连理工大学引入和助力企业落地龙陵的案例获评“教育部直属高校精准帮扶典型项目”。

近年来，大连理工大学围绕全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，重点打造了一批农文旅融合项目示范点。该校针对旅游业态单一、游客体验感不足等问题，组建城乡规划、文旅产业、消费帮扶三个科研团队，多次往返于4000多公里的山海之间，勘察地形、挖掘特色、制定规划。2023年，重点打造的龙江乡龙江稻田公园获评3A级景区，并成为2024年中国农民丰收节云南省主场活动举办地，十一黄金周期间吸引各地游客35万人次，为沿线周边农民增收超过1200万元。

今年，根据龙陵县打造4A景区的需求，大连理工大学承接了邦腊掌景区升级改造项目，目前设计方案已过审，进入招标施工阶段。美丽乡村画卷徐徐展开，大连理工大学帮扶龙陵实现全面乡村振兴的道路越走越宽，山海连理共赴振兴的故事仍精彩待续。

（记者 吴琳 通讯员 杜佳）

(责编：李昉、郝孟佳)