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大学生“退票救人” 景区赠票点赞

本报记者 李 贞
2024年10月25日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　最近，一则大学生救人的故事受到许多网友关注。

　　据人民日报微信公众号报道，今年20岁的朱伟，是湖北襄阳汽车职业技术学院的一名大一新生。国庆假期期间，他原本计划爬遍“五岳”，看看祖国的大好河山。为完成这趟行程紧凑的旅程，出发之前，朱伟制定了详细计划，提前购买了到陕西渭南、山西大同等地的15张火车票。

　　10月1日早上，朱伟到达自己旅途的第一站华山。没想到，朱伟在与新结识的旅伴李寒一同登山的过程中，李寒在突然倒在地上，意识模糊。“当时，他佩戴的手表心率监测器发出警报，显示心率已飙升到每分钟210次。”朱伟回忆说，自己看见李寒嘴唇发紫、呼吸困难，立刻给他喂下了速效救心丸。

　　因为担心李寒的身体状况，朱伟主动留在他身边照看。没过多久，李寒又突然倒地，并全身抽搐。朱伟立即打电话联系李寒的家人，告知情况，并与景区工作人员一起将李寒抬到山上的缆车车站，乘坐缆车迅速下山，并一路护送他坐上救护车送往医院。

　　救人的过程，耽搁了朱伟赶往下一站的时间。错过火车后，朱伟索性主动退掉了剩下的火车票，提前结束了自己的“五岳之旅”。当天下午，朱伟全程陪伴李寒治疗，并为其垫付了1500元医药费。直到李寒的家属赶到，朱伟才放心离开。

　　事后，李寒的哥哥专程赶到朱伟就读的学校，向朱伟赠送了一面写着“危难时刻施援手 救命之恩永铭记”的锦旗，以表谢意。

　　“虽然爬‘五岳’的计划泡汤了，但救了人，我觉得特别值，心里特别安稳！”朱伟说，“五岳”以后还可以再爬，但如果当时没救下李寒，“万一真出了事，我会后悔一辈子”。

　　此事经媒体报道后，许多网友为朱伟的义举点赞，也有很多网友留言建议“‘五岳’景区给朱伟免门票”。令人高兴的是，这一建议果真在几天后被景区采纳了。

　　“这样的‘五岳之旅’不该泡汤！”10月19日，湖南衡阳南岳区旅游局微信公众号发文称，为传递社会正能量，决定向“退票救人”的大学生朱伟赠送南岳衡山景区门票，邀请他免费游衡山，圆梦“五岳之旅”。恒山、嵩山、泰山景区也回应称，将向朱伟提供免费门票，助力他早日完成“五岳”打卡挑战。

　　对于网友的点赞和景区的回应，朱伟表示，自己救人时“只是做了一件应该做的事情”。他说，目前已经开学，自己还是会以学业为重，有机会将再去登顶“五岳”、挑战自我。

　　网友“元气满满”说：“山高人为峰！为年轻的大学生点赞，他的品格、行动令人钦佩。”网友“汉唐”留言说：“这是一个好人有好报的暖心故事，朱伟救人很赞，景区向朱伟提供免费门票的举动也很赞！”

(责编：李依环、李昉)

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