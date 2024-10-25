闵 喆

原标题：讲述云台两地青年交流交心的动人故事

图为首映式现场。云南省台办供图

由云南省台办指导制作的微短剧《寻梦香格里拉》近日在昆明首映。该剧讲述了两名台湾青年和一名大陆青年一起坐动车来到云南省唯一的藏族自治州——迪庆的寻梦故事。

“跟着主人公的脚步，我们看到香格里拉优美的自然风光，体验多彩的民族文化。剧中台湾青年与大陆青年的深厚友谊更是现实中云台两地青年交流、交往、交心的一个缩影。”云南省人民政府台湾事务办公室副主任张灿致辞表示。

剧中，台湾青年音乐人吴婷萱面临创作与生活的双重瓶颈，为找回重新出发的力量，与台湾青年赵轩明、大陆青年李炜刚一起来到迪庆。他们品尝藏族美食、体验唐卡；徒步前往梅里雪山下的世外桃源雨崩村，偶遇牵马的藏族大哥带他们脱离崴脚困境，在藏民家中畅饮、畅聊，体会到当地同胞的包容和豁达；一起冲进飘飘洒洒的雨崩神瀑，接受心灵的洗礼……

在旅程尾声，吴婷萱创作一曲《云台谣》：“香格里拉的风吹到了阿里山，日月潭的水流进了洱海里……”娓娓道出一对两岸夫妻满心欢喜的相聚和跨越山海的情意，展现云台两地情长且坚。

这首歌曲也是“七彩云南·相约台湾”文化交流系列活动的主题歌曲，由云南省人民政府台湾事务办公室、中国新闻社云南分社联合出品，此前已在第六届“七彩云南·相约台湾”主题日暨2024云台中秋茶话会上发布。

首映式上，《寻梦香格里拉》及《云台谣》的主创团队和云台两地各界代表齐聚一堂，同温这两段相互交织的感人故事。

吴婷萱的扮演者、《云台谣》演唱者、台湾青年艺人魏晖倪说，此次香格里拉之行是一趟让她“找到生命源头的神奇之旅”。“剧里的藏族大哥女儿身体不太好，但他们的心还是像天上的星星一样闪耀。”魏晖倪说，在拍摄过程中，她和神瀑约定，不管遇到什么事都要开心快乐，这份力量将像活水一样，源源不断流进她的生活。

该部微短剧共5集，由云南冰湖文化传媒有限公司制作，中国新闻社云南分社、迪庆州广播电视台、云南冰湖文化传媒有限公司联合发行和出品，将在首映式后陆续播出。

近年来，云南省通过举办云台会、“七彩云南·相约台湾”文化交流系列活动、两岸青年职业技术和民间文化研习营、云台大学生双创赛、台湾地区云南同乡会新生代寻亲之旅等交流交往活动，打造云大启迪K栈众创空间、石林台湾农民创业园、滇台特色农业产业化工程研究中心、昆明高新区创客大厦等云台青年创业就业基地，为台湾同胞特别是台湾青年朋友来滇旅游生活、交流考察、投资置业搭建更多平台，创造更好条件。

(责编：李依环、李昉)