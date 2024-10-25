原标题：挖掘“她潜力” 贡献“她智慧”

“支持女性参与科学是一件正确且公平的事情。如果我们不重视女性，可能就会失去50%的智慧以及创新。所以，我们需要支持女性来解决地球面临的挑战。”10月24日，在北京举行的“鼓励女性参与科技”中外女科学家圆桌对话上，杜克大学细胞生物学和生物医学工程系教授艾米·格拉德费尔特说。

“鼓励女性参与科技”是2024世界科技与发展论坛的三场圆桌对话之一。当天，与会女科学家们就推进女性科技人才培养、女科学家的社会责任等话题进行了深入讨论。

女性科技人才队伍是推动科技进步和经济社会发展的重要力量。近年来，得益于政策上的支持，长期从事植物表观遗传学研究的曹晓风院士最大的体会是——中国女性科技工作者的数量正在不断增多。

中国科学技术协会公布的统计数据显示，目前我国女性科技工作者总量约4000万人，占比达45.8%。

女性科技工作者是科技创新与科技发展的生力军。因此，保障女性人才在科技工作中的参与度至关重要。

谈及女性需要如何保持创新活力这个话题时，中国科学院院士吴骊珠表示，这是一个男性和女性面临的共同问题，解决问题的关键是做科研要由兴趣驱动，始终保持对科学研究的热爱。

中国科学院院士陈春英也表达了相同的看法。结合自身的学生培养经历，她希望女科研工作者对选定的研究方向要有执着精神，并保持热爱。

今年是韩喜球参加工作的第31个年头。作为浙江大学海洋学院副院长，韩喜球长期从事深海科学研究。韩喜球认为，作为从事海洋研究的科研工作者，无论男女，大家都需要共同推动海洋科学学科的进步，共同探索深海的奥秘，推动人类可持续发展，从这一点来看，大家承担的社会责任是一致的。在她看来，女性拥有很多潜力，需要社会提供更多机会将这些潜力挖掘出来，让她们更好地承担社会责任，促进她们成长。

“未来，女性将可能会在学科交叉研究中发挥更多作用。”吴骊珠表示，当前学科边界愈发模糊，学科交叉研究存在巨大潜力。而女性在成长过程中，不仅要扮演科研工作者的身份，还要在家庭中承担家务、育儿等社会责任，这些事务让她们将不同领域的内容结合起来，帮助培养她们的综合技能，使她们在交叉科学研究中发挥出巨大潜力。

（记者 薛 岩）

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