由全国总工会宣传教育部指导，四川省总工会、四川省教育厅共同主办的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在西南石油大学举办。该校400余人现场聆听宣讲。

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动走进西南石油大学。四川省总工会供图

宣讲活动现场，全国五一巾帼标兵、中国核动力研究设计院国家级重点实验室副主任罗英分享了她与团队参与世界核电品牌“华龙一号”反应堆结构设计研发的奋斗故事，用行动证明了“担当国之重任，女性也可以”。

四川省劳动模范、中国石油天然气集团川庆钻探工程有限公司科技信息部副总经理李枝林分享了为实现高水平科技自立自强，多年来坚守科研初心、不懈奋斗的先进事迹。

全国五一巾帼标兵、四川省劳动模范、中国石油化工股份有限公司西南油气分公司研究员胡顺渠分享了在石油工程道路上，她和团队披荆斩棘、扎根一线的故事。

聆听了劳模工匠的感人事迹，在场师生纷纷表示，将以劳模工匠为榜样，刻苦钻研、砥砺奋进，争当劳动先锋、争做时代新人。

据了解，此次活动以线上线下结合方式，通过全国总工会视频号等进行了同步直播，在线观看累计超60余万人次。

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