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“劳模工匠进校园”行动全国示范活动走进新疆塔里木大学

2024年10月24日09:06 | 来源：人民网-教育频道
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在全国总工会宣传教育部的指导下，由新疆生产建设兵团总工会主办的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动塔里木大学专场暨2024年兵团“劳模工匠进校园 思政老师进企业、进连队”宣讲活动(以下简称：“双进”活动)启动仪式举行。本次活动在塔里木大学设立主会场，各师市总工会共设立13个分会场同步进行。

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动塔里木大学专场举行。新疆生产建设兵团总工会供图

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动塔里木大学专场举行。新疆生产建设兵团总工会供图

启动仪式上，兵团工匠练文明向青年朋友讲述了他28年来坚守育种一线，潜心培育良种的奋斗事迹。

塔里木大学思政老师马丽娟用大家看得见的变化、摸得着的事实，深入浅出地讲授党的方针政策；用老一辈兵团人扎根边疆、奉献边疆的过往，述说兵团精神是如何形成的；用“七一勋章”获得者魏德友和全国劳动模范马军武的故事，激励大家扎根边疆，忠诚戍边。

在分会场，全国先进工作者李梦桃与主持人进行了面对面访谈，他深情讲述了自己为北塔山职工群众无私奉献的感人事迹，生动诠释了劳模精神的深刻内涵。

仪式上，新疆生产建设兵团总工会还发布了此次“双进”活动的师资库名单。据悉，新疆生产建设兵团各级工会将通过建立200人规模师资库、承办两场全国示范活动等方式，在全兵团范围内广泛开展254场“双进”活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，凝聚榜样力量，激励并引领广大干部职工奋进新征程、建功新时代。

(责编：王鑫、刘凡)

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