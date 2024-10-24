“中国梦 劳动美”2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范性活动暨三亚市“劳模工匠进校园”活动启动仪式在海南省三亚市举行。活动现场，“七一勋章”获得者王书茂和“大国工匠”年度人物周皓分享了各自的奋斗历程和事迹，中国人民大学附属中学三亚学校数百名师生与线上近十万名观众同步聆听宣讲活动。

凭借对初心的坚守和理想的追求，王书茂参与了多项国家重大涉海工作，特别是在南沙岛礁建设中发挥了重要作用，在南海维权斗争中始终冲锋在前，无畏牺牲，寸步不让，坚定不移地捍卫了我国的领海主权和海洋权益。他的故事让同学们更加深刻地理解了什么是爱国、什么是责任、什么是担当，更激励同学们为弘扬民族精神贡献自己的力量。

作为中国科学院深海科学与工程研究所钳工首席技师，周皓始终扎根生产一线，为我国自主研发的深海科研装备发展作出突出贡献。他分享了自己从生产一线的钳工技师成长为大国工匠的励志经历，勉励同学们坚定理想信念，努力锤炼本领，为祖国的繁荣和发展而努力奋斗。

此次宣讲活动引发全校师生的强烈共鸣。大家纷纷表示，未来将以大国工匠、全国劳动模范为榜样，立大志、成大才、担大任，为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

本次活动由海南省总工会、海南省教育厅指导，三亚市总工会、三亚市教育局主办。据悉，三亚市“劳模工匠进校园”活动接下来将走进更多学校，充分发挥劳模工匠的榜样示范作用，激励广大学子们勤奋学习、苦练技能，用奋斗书写青春。

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