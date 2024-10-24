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2024年京津冀高校思想政治工作骨干科研培训班举办

2024年10月24日10:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月24日电 （记者李昉）近日，2024年京津冀高校思想政治工作骨干科研培训班在北京交通大学举办，来自京津冀78所高校近百名思想政治工作骨干、北京交通大学部分马院师生和学工代表参加培训。

北京交通大学党委副书记姚念龙表示，学校持续推动思政工作与业务工作同频共振，在全面落实“时代新人铸魂工程”、全面加强思政课程和课程思政建设、推进本研思政一体化等方面开展了多种创新工作，并形成特色做法。

在学术报告环节，来自北京教育科学研究院、北京师范大学、中国文化软实力研究中心的3位专家分别作了辅导报告。报告内容丰富、思想深刻，对参训学员准确把握思政工作规律和实践具有重要的指导意义。

在实践研学环节，参训学员赴北京高校思想政治理论课高精尖创新中心、中国人民大学博物馆等地进行了参观学习。现场多位学员表示，对思政工作领域的先进理念、创新做法、实践智慧有了深刻认识。

据悉，此次科研培训班是思政中心立足京津冀教育协同发展大局、进一步发挥京津冀高校思想政治工作科研联盟作用、促进三地高校思想政治工作发展的重要举措，也是进一步推动高校思想政治工作队伍专业化和专家化建设，促进队伍互学互鉴、互研互进的重要平台。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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