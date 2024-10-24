华北电力大学党委书记 周坚

教师是立教之本、兴教之源，强国必先强教，强教必先强师。2024年，习近平总书记在全国教育大会上指出，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。华北电力大学认真学习领会教育家精神的丰富内涵和实践要求，积极推动弘扬和践行教育家精神，着力锻造高素质专业化教师队伍，为加快建设教育强国、服务支撑中国式现代化贡献力量。

坚持教育者先受教育，在加强思想政治建设中弘扬教育家精神。教育家精神的内在要求是有信念、有抱负、有情怀、有情操，以共同的价值追求铸牢教育者之“魂”。教育引导广大教师坚定理想信念、厚植家国情怀、涵养师德师风是弘扬教育家精神、提升新时代教师素质的首要任务，也是铸魂工程。华北电力大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将教师思想政治工作摆在突出位置，作为教师队伍建设的重中之重。实施党建引领工程，一体完善教师党建和思想政治工作体系，依托重大项目组、学科组、课题组、创新团队、科研平台等创新设置党支部，打造以“全国党建工作样板支部”“全国高校‘双带头人’教师党支部书记工作室”为代表的优秀教师党支部，建立健全教职工集中学习制度，确保将全校教师的思想和行动统一到党中央决策部署上来。实施师德涵养工程，以教育家精神引领师德师风建设，制定新进教师初培、高层次人才优培和师德主题专培计划，举办教师“青马班”“为师之道”培训班，不断砥砺教育报国初心；坚持把师德师风作为教师招聘引进、职称评聘、聘期考核、项目申报、评优奖励等的首要要求。实施先锋示范工程，常态化开展“我身边的好老师”评选、教职工荣退仪式等品牌活动，积极构建教师荣誉体系，营造大力弘扬教育家精神浓厚氛围，学校涌现出以全国黄大年式教师团队、全国优秀教师为代表的一批先进典型。

坚持为党育人、为国育才，在落实立德树人根本任务中弘扬教育家精神。教师的核心使命是教书育人，落实立德树人根本任务是大力弘扬教育家精神的本质要求和具体体现。华北电力大学围绕健全立德树人体制机制，引导教师把教书育人作为为师之本、执教之本，努力做“经师”和“人师”的统一者。聚焦教书育人基本职责，引导教师全身心投入教育教学，明确教授、副教授应承担的总课时数和本科理论授课学时数，严格落实青年教师晋升高一级职称至少须有一年担任辅导员、班主任等学生工作经历。聚焦提升教书育人能力，引导教师更新育人理念、改进育人方式、涵养育人智慧，积极探索和把握教育教学规律、学生成长规律和知识更迭规律，用数字化赋能教师发展，为能源电力行业高质量发展源源不断培养高素质人才。聚焦言传身教并举，开展“讲述我的育人故事”榜样宣讲，引导教师全员参与“大思政课”建设，共同奏响育人主旋律，多名教师投身援疆支教、对口支援、乡村振兴等社会服务一线，以实际行动当好学生的“引路人”。

坚持聚力科技自立自强，在服务国家重大战略需求中弘扬教育家精神。高校教师是科技创新的主力军，要把服务国家作为最高追求，把教育家精神蕴含的“求是创新”意识、“至诚报国”追求转化为科技报国的实际行动。华北电力大学面向国家“双碳”目标和能源电力行业绿色转型发展，把服务国家战略需要作为科研的主攻方向，支持鼓励教师在重大科技任务中挑大梁、当主角。强化国家战略科技力量，依托新能源电力系统全国重点实验室、国家储能技术产教融合创新平台等重大科研平台，推动教师组建大团队、承担大项目，围绕国家需求集中力量联合攻关，着力提升科研支撑力和贡献度。新能源电力系统全国重点实验室主任刘吉臻院士为中央政治局就“新能源技术与我国的能源安全”进行讲解，提出工作建议。强化重大原始创新突破，研究制定科技创新“五个10”重点任务，组织教师开展基础学科、交叉学科研究和关键核心技术攻关，毕天姝教授团队完成的“乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目”，研制出国内外首个百万千瓦级风光储场站群的智慧集控运维系统，入选我国能源领域首台（套）重大技术装备名单；清洁能源科技创新团队在设备散热机理研究方面取得突破，刷新国内外目前已知的相关公开纪录，将有助于更好解决能源电力、航空航天、电子信息等领域仪器设备高效散热问题。学校在服务国家重大需求中锻造一批科技领军人才和创新团队，自主培养中国工程院院士以及引育国家杰青、优青获得者等国家级人才不断取得突破，高层次人才数量实现倍增。

坚持深化体制机制改革，在一体推进教育科技人才发展中弘扬教育家精神。高校是集教育、科技、人才于一身的共同体，教师作为其中最核心要素和联结因子，是建设教育强国的第一资源、科技强国的第一保障、人才强国的第一支撑。华北电力大学坚持以系统思维加强教师队伍建设，在统筹推进教育科技人才一体改革中弘扬教育家精神。推进人才体制机制创新，探索与行业企业共引、共育、共用“高精尖缺”人才和各类高端人才，以构建高水平校企导师队伍加快推进卓越工程师学院建设，打造能源电力特色鲜明的人才高地和创新高地。推进师资培养机制创新，实施教师队伍“工程化”项目，让教师在能源电力企业一线实践中有效提升育人水平和实践创新能力，同时在解决行业实际难题中把论文写在祖国大地上。推进教师评价机制创新，将教育家精神融入教师发展全过程，贯穿课堂教学、科学研究、社会实践各环节，以涵养教育家精神为导向，推进教师招聘引进、职称评聘、业绩考核、导师遴选、薪酬制度、教学等评价体系改革，不断激发教师一体推进教育发展、科技创新、人才培养的动力和活力。

(责编：郝孟佳、熊旭)