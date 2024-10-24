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贵州省遵义市李世康老人几十年坚持科普教育——

播撒更多热爱科学的种子（守望）

本报记者 黄 娴 苏 滨
2024年10月24日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　周末午后，贵州省遵义市红花岗区爵仕蓝岛社区新时代文明实践站里，孩子们一边玩，一边向门口张望。看到李爷爷进门的那一刻，一双双明亮的眼睛充满了喜悦。

　　“考一下大家，答对了有奖励！”73岁的李世康拿起纸杯倒满水，接着点燃一根蜡烛，向孩子们展示，“你们说，用蜡烛能把纸杯里的水烧开吗？火焰会不会把纸杯烧坏？”随着不断加热，杯内的水开始微微沸腾，纸杯底部有些发黑，但始终没有漏水。孩子们发出一阵惊呼，李世康开始讲解其中的原理……

　　李世康是爵仕蓝岛社区居民，退休前一直从事青少年科普教育工作，退休后利用自身所长继续进行科普教育志愿服务。

　　“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”

　　缓缓拉开照片盒，李世康小心地将一张大合影放在桌上。尽管边角有些泛黄，但照片上“2001年‘明天小小科学家’青少年科技创新大赛”的字样清晰可见。

　　“当时我率队参加全国大赛。”为准备比赛，李世康指导学生开展了“蚂蚁社会行为观察”的研究。本以为这项研究很有新意，但看到其他地区师生的作品，李世康不免有些沮丧，“同样是观察蚂蚁，有的团队通过研究蚂蚁的身体结构制作了模拟月球车，而我们只是观察蚂蚁的行为，差距不是一星半点。”

　　从那之后，李世康意识到通过科普教育激发学生想象力的重要性，“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，鼓励他们探索世界的奥秘，增强创新意识。”

　　当时，他所在社区的孩子有不少人在农村长大，接触科学知识偏少。李世康想办法让孩子们零距离感受科学的魅力：在班级里成立科技小组，鼓励孩子们自己寻找课题开展研究；从《十万个为什么》《海底两万里》等书籍中汲取灵感，引入科普动画片，把科普融入日常教学等。

　　“科学来源于生活，又要回归生活。”除了看书，李世康还到区科协学习、向不同学校老师请教，从孩子们的兴趣点出发，让科普更接地气、更有人气。

　　“精心准备每一次科普活动，确保内容质量”

　　退休后，李世康开设了公益科普小课堂。2014年夏季，由他举办的志愿科普活动“科普一夏”正式启动。活动的第一场，就设在爵仕蓝岛社区。

　　“纸杯里装满水，再往里面放硬币，水会溢出来吗？”一枚、两枚、三枚……随着硬币越放越多，孩子们也愈发好奇。

　　“连续放这么多硬币，水还没溢出来，这是因为水的表面有张力、水分子之间有引力，就像小朋友们紧紧拉着手。”看着台下100多个孩子听得津津有味，李世康越讲越有信心。

　　李世康说：“要精心准备每一次科普活动，确保内容质量。”从一个人讲，到各行各业人才参与，辐射范围从社区到周边学校，在他的努力下，科普活动人气越来越旺。

　　看到青少年科普活动在当地逐渐形成规模，他又将目光投向社区群众科普。“科普活动不仅丰富了大家的生活，也让邻里关系越来越和谐。”李世康说，常态化开展科普服务的想法得到社区居委会的支持，经过组织动员，许多居民主动参与到活动中，“2017年，我们社区成为省级科普示范社区，大伙儿特别自豪。”

　　“带动更多人参与科普事业，传好‘接力棒’”

　　在爵仕蓝岛社区，“天空菜园”已经成为一张科普活动的名片。2017年，社区居委会在办公室楼顶腾出空间，搭起木架，放上泡沫箱，装好泥土，建了一块“天空菜园”。“每个泡沫箱都标有孩子的姓名，大家根据时令种植喜欢的蔬菜，自己浇水施肥，观察并记录蔬菜的长势。”李世康说。后来在共青团红花岗区委的支持下，泡沫箱换成了专业蔬菜种植箱，更多孩子参与进来。

　　在李世康的带动下，社区居委会许多工作人员也加入科普队伍，让“小社区”做出科普“大文章”。

　　每逢周末和假期，爵仕蓝岛社区党支部书记袁灿琴都会像李世康一样，通过视频、游戏、实验等丰富的形式向孩子们介绍科普知识。“社区设有科学实验室，还专门向省科协申请了交互触摸屏，打造‘科普e站’。”袁灿琴介绍，“我们通过深入浅出的讲解，激发孩子们的学习热情，提高他们的科学素养。”

　　15岁的初中生汤桂彦，从小学便开始跟着李世康学习科普知识，由此喜欢上天文学。如今只要有时间，她就会跟着李世康一起，为低年级的学生讲解天文知识。

　　“一个人的力量终究有限，我要趁着自己还有余力，带动更多人参与科普事业，传好‘接力棒’，播撒更多关注科学、热爱科学、探索科学的种子。”李世康说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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