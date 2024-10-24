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了解汉字的一把钥匙

——《汉字百话》读后

刘 盼
2024年10月24日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　讲汉字不是一件容易事，面对专业的文字考释，读者难免觉得枯燥。翻开人民文学出版社出版的《汉字百话》，似乎找到了解决这个难题的钥匙。

　　《汉字百话》是日本汉字学家白川静撰写的一本面向大众的优秀汉字普及读物，自1978年出版后多次再版，颇受读者欢迎，中文版由武汉大学教授郑威翻译。作为专业学者，白川静在书中以通俗易懂的方式将自己的汉字研究成果介绍给大众。该书分10个部分，每个部分有10个专题，共100个专题，故以“百话”命名。

　　开篇部分介绍的是汉字起源，作者通过一些故事、传说，而非专业的语言学知识来引入话题。以“记号的体系”为标题，作者将汉字起源与日常生活紧密联系起来，在把握汉字特征的同时，注重将文字与神话、图像相结合。在前文字时代，通过考古挖掘发现了很多图像，图像同时具有表意功能，作者因此将图像与文字联系起来，对汉字起源问题进行了探讨。作者认为，图像附加书写文字的意识后，就成为文字了。陶器与青铜器上的纹样与刻文，并非无意义的装饰，而是具有深刻内涵的。作者在解释汉字的本义和延伸义时，注意结合原始字形的形象来讨论，主张通过把握字形与文字演变脉络来理解字义，在解释字义的同时加入宗教、社会风俗元素，将文字与现实世界紧密联系，多层次多方位予以展现。

　　该书第二至四部分，分别以“象征的方法”“古代的宗教”“灵的行踪”为题，结合宗教、巫术等内容展开对汉字本义及汉字发展历程的介绍。作者将汉字部首的象征意义与巫术联系起来，引入宗教中常用的祝告之器来理解字形中的某些构造，据此揭示字义。同时，注重从日常生活环境及观念切入，对字义展开探讨。例如，“攵”表示击打，可将其与宗教中的一些击打仪式结合起来思考。这种方式比起单纯以语言来解释要直观很多，同时向读者传递一种信息——文字中的一点一画都蕴含着字的形与义。

　　如果说该书前半部分集中介绍的是汉字构造，关注字形本身，那么，接下来的两部分则从文字学、音韵学等方面剖析，对汉字发展进行了全方位解读。第五、六部分是“字形学的问题”“字音与字义”，通过字义的延伸谈及字形的分化，并就其分化过程展开讨论。例如，通过从“口”系列文字来解释“同形异字”，以“法（灋）”“舞”为例说明字形的省略与重复，进而提示从字形学角度可以开辟出古文献研究新路。作者指出，在分析字形时，需注意构件是声符还是意符，注意从表音符号来探讨字之间的关系。

　　该书第七至十部分从汉字发展史谈到日本的汉字改革政策。“汉字的历程”对汉字发展各阶段进行了较为细致的介绍。通过观察甲骨文和金文时代的字形、字义，作者认为当时充当记录的史官已充分理解了象形的本质。春秋中期开始，各国文字已出现分化，而这种分化与政治形势密切相关，不同的政治文化导致文字走向不同的分化之路。秦一统之后，汉字随之逐步统一，形成了“行书体”。“汉字的历程”介绍了《说文解字》《玉篇》等古代字书，讨论了政治和印刷术等技术对汉字的影响，以及汉语的构词、语法和背后隐含的思维等。“作为国字的汉字”通过分析传入日本的汉字典籍及日本历史文献，讨论了汉字对日文结构的影响。“汉字的问题”主要关注中文、日文的翻译以及日本政府推行的汉字政策。

　　白川静称汉字为“文化承担者”，认为从中国到希腊，从古代到现代，汉字是历史的重要见证。他曾说：“汉字是唯一从形成之初到现在性质未发生改变的文字。”帮助今人深入了解这份人类文化的瑰宝，或许正是作者写作这本汉字普及读物的原因。

(责编：李昉、郝孟佳)

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