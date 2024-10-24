王 威

全荷学联举办中秋活动时留影。

受访者供图

从本科、硕士到博士，今年是陈榆在荷兰留学的第八年。

“当时我希望扩宽视野，学到本领技能，综合考虑学校的排名以及留学费用等，来到了荷兰留学。”陈榆说这是他留学的初衷。从计划留学开始，陈榆花了一年时间筹备，最终如愿来到荷兰学习经济学。

本科第二年，陈榆加入了中国留荷学生学者联合会。从此，他的留学生活有了新目标。陈榆说：“全荷学联是为在荷留学人员提供服务的平台，也为我提供了许多不断进步、培养技能的宝贵机会。通过学联大大小小的活动，我不仅充实了生活，也收获了经验。”

2022年，陈榆开始担任全荷学联主席，他进行了一些创新尝试。在举办活动的基础上，全荷学联关注留学人员的行前准备以及留学后职业发展。陈榆说：“我们举办了线上新生答疑会，针对行前准备、来荷证件办理、衣食住行、学业就业、心理健康等方面发布系列迎新指南攻略以及留学荷兰手册，希望帮助学子来荷前做好功课。”

此外，全荷学联还策划了“留荷学子报国行”系列活动，先后组织100余名留荷学生学者到北京、上海、江苏、浙江、福建等地参加各类创新创业对接会，考察各地的产业发展特色和人才政策，协助数十所高校科研院所、企业来荷开展合作交流洽谈，相关活动覆盖留荷学子逾万人次。

留学期间，陈榆发现许多外国人对中国艺术文化很感兴趣。他说：“我发现留学生在海外传播中华文化，可以结合所在国家的特色，邀请更多当地民众参与进来，互相交流。这种跨文化交流的体验能让海外朋友感受到中国留学生的热情友善，体会到中国文化的包容和开放，进一步增加对中国的了解。”

于是，在全荷学生学者春节联欢会上，学联邀请50余国青年社团代表、国际友人齐聚联欢会现场，荷兰青年乐团中文演唱《茉莉花》，越南留学生用越南语演唱《新年快乐》，鹿特丹伊拉斯姆斯大学的外国专家表演摇滚乐……中外友人载歌载舞，共贺传统佳节、共享中华文化、共度美好时光。

不仅如此，陈榆还带领学联成员举办了系列中荷文化交流会，中国留学生与荷兰朋友交流学习语言心得，用共同学习荷兰语和中文的方式增进对不同文化的理解认知。

陈榆说：“我认为促进中国和荷兰文化交流‘双向奔赴’很有意义。中国留学生是外国友人了解中国的一扇窗，希望我们能积极为文化交流搭建桥梁与平台，让更多人了解中国、感知中国。”

(责编：李昉、郝孟佳)